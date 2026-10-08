Dünyanın en iyi 100 süt ürünü belli oldu. Türkiye'den 2 il ilk 3'te yer aldı
08.10.2026 14:56
Dünya genelindeki yöresel lezzetleri ve geleneksel mutfak kültürlerini derecelendiren uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Süt Ürünü" listesini açıkladı.
Türkiye'nin asırlık lezzet geleneklerine sahip iki ayrı ili, dünya sıralamasında ilk 3 içerisinde yer alarak tarihi bir gurur yaşattı.
İrlanda tereyağının 4,5 puanla ilk sırayı aldığı listenin ikinci ve üçüncü sırasında 4,4 puanla Trabzon tereyağı ve kaymak yer aldı.
'Geleneksel Türk süt ürünü' olarak nitelendirilen kaymağın tanıtım kısmında nasıl yapıldığı ve tüketildiğine dair bilgiler verilirken, "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" denildi.
İşte TasteAtlas'a tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 10 süt ürünü: