Dünyanın en iyi 100 süt ürünü belli oldu. Türkiye'den 2 il ilk 3'te yer aldı

'Geleneksel Türk süt ürünü' olarak nitelendirilen kaymağın tanıtım kısmında nasıl yapıldığı ve tüketildiğine dair bilgiler verilirken, "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" denildi.

İşte TasteAtlas 'a tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 10 süt ürünü: