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Dünyanın en iyi 100 süt ürünü belli oldu. Türkiye'den 2 il ilk 3'te yer aldı

08.10.2026 14:56

Aydın KayarEditör

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Dünya genelindeki yöresel lezzetleri ve geleneksel mutfak kültürlerini derecelendiren uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Süt Ürünü" listesini açıkladı.

Dünyanın en iyi 100 süt ürünü belli oldu. Türkiye'den 2 il ilk 3'te yer aldı
iStockPhoto

Türkiye'nin asırlık lezzet geleneklerine sahip iki ayrı ili, dünya sıralamasında ilk 3 içerisinde yer alarak tarihi bir gurur yaşattı. 

 

İrlanda tereyağının 4,5 puanla ilk sırayı aldığı listenin ikinci ve üçüncü sırasında 4,4 puanla Trabzon tereyağı ve kaymak yer aldı. 

Dünyanın en iyi 100 süt ürünü belli oldu. Türkiye'den 2 il ilk 3'te yer aldı 1
iStockPhoto

'Geleneksel Türk süt ürünü' olarak nitelendirilen kaymağın tanıtım kısmında nasıl yapıldığı ve tüketildiğine dair bilgiler verilirken, "Kaymak konusunda titiz olanlar, gerçek kaymağın diğer hayvanların sütünden daha koyu ve daha yağlı olan manda sütüyle yapıldığına inanırlar, ancak inek, keçi ve koyun sütü de geleneksel olarak kullanılır" denildi.

 

İşte TasteAtlas'a tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 10 süt ürünü:

10- GHEE - HİNDİSTAN 2
iStockPhoto

10- GHEE - HİNDİSTAN

9- CORNİSH KAYMAKLI KREMA - İNGİLTERE 3
iStockPhoto

9- CORNİSH KAYMAKLI KREMA - İNGİLTERE

8- YOĞURT - BULGARİSTAN 4
iStockPhoto

8- YOĞURT - BULGARİSTAN

7- BULGARSKO KİSELO MLYAKO - BULGARİSTAN 5
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7- BULGARSKO KİSELO MLYAKO - BULGARİSTAN

6- YUNAN YOĞURDU 6
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6- YUNAN YOĞURDU

5- DEVONSHİRE KAYMAKLI KREMA - İNGİLTERE 7
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5- DEVONSHİRE KAYMAKLI KREMA - İNGİLTERE

4- İSİGNY TEREYAĞI - FRANSA 8
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4- İSİGNY TEREYAĞI - FRANSA

3- KAYMAK - TÜRKİYE 9
iStockPhoto

3- KAYMAK - TÜRKİYE

2- TRABZON TERAYAĞI 10
iStockPhoto

2- TRABZON TERAYAĞI

1- İRLANDA TERAYAĞI 11
iStockPhoto

1- İRLANDA TERAYAĞI