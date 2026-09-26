Dünyanın en iyi ikinci çorbası olmuştu. Gaziantepli ustalardan Beyran itirazı

Gaziantep’e gelen ziyaretçilerin beyranı ilk gördüklerinde sulu yapısı nedeniyle çorba zannettiğini söyleyen Çadır, “Şehrimize gelip beyran isteyenler ilk önce sulu gördüğü için çorba sanıyor. Bir beyran çorbası alabilir miyiz diyorlar. Biz de bunun bir yemek olduğunu anlatıyoruz. İçerisinde 180 gram et var ve 12 saat emek veriyoruz. Buna çorba demeyin diyoruz" dedi.

Çadır, sözlerine "Yabancı müşterilerimiz beyranı tattıktan sonra da kararımızın doğru olduğunu söylüyorlar. Beyran çorba değil bir yemektir. Dünyanın her tarafından gelip beyranımızı yiyip giden misafirlerimiz var. Hava yoluyla gelip beyran yiyip geri giden müşterilerimiz var. Gaziantep bu işi çok iyi yapıyor. Biz de 3 kuşaktır Gazianteplilere ve dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz” diye devam etti.