Dünyanın en iyi pideleri listesinde. Türkiye'nin de en iyisi, tadıyla damat çatlatıyor

'Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi'nde 'En İyi Turtalar' kategorisinde Çarşamba pidesi Türkiye'deki ilk pide, Samsun pidesi ise dünyadaki 7. pide olarak dikkat çekiyor.

Uzun süredir listenin başında yer alan Çarşamba pidesi bu listede gerilerde yer alsa da Çarşamba, Bafra ve Terme pidelerini kapsayan Samsun pidesi listede 7. sıradaki yerini koruyor. Kıvamı, iç harcı, hamuru ve pişirme tekniği ile Terme ve Bafra pidelerinden ayrılan Çarşamba pidesi, listede 4,1 yıldızı ile 3,9 yıldızı olan Bafra ve Terme pidelerinin önünde yer alıyor.

Çarşamba pidesi ayrıca Samsun'a gelen ünlülerin de vazgeçilmezi oluyor. Birçok ünlü, Samsun'dan ayrılmadan önce mutlaka Çarşamba pidesinin tadına bakıyor.