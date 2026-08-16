Dünyanın en iyi tatlısı seçilmişti. Sırrı onda gizliymiş

Künefenin vazgeçilmezi olan künefelik peynirin 2021 yılında tescillendiği anlatan şef Celil Erkan, peynirin mayalı ve tuzsuz olduğuna değinerek "Coğrafi işaretli tatlılarımızdan künefenin hazırlanışını bu gün sizlere anlattık. Antakya künefimiz 2013 yılında coğrafi işaret almıştır ve Atlas dergisi tarafından dünyanın en iyi tatlısı olarak seçilmiştir. Künefemizi evlerinizde de çok pratik bir şekilde; tel kadayıfı, tereyağı, künefelik peynir ve şeker ile 4 ana ürünle kolayca yapabilirsiniz. Tabi ki künefemizin olmazsa olmazı tescilli künefelik peynirimizdir. Künefelik peynirimizin özelliği tuzsuz ve mayalı olmasıdır. Ph derecesinin 5.10 ve 5.20 aralığında olması lazımdır. Künefedeki sünme tam olarak peynirin yağ oranı ve ph derecesi ile ilgidir. Hatay'a yolunuz düşerse de mutlaka künefenin tadına bakmalısınız" dedi.