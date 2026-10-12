Dünyanın en yakışıklı erkeği artık bir Türk. Dilhan Divrikli Mister Global 2026 şampiyonu oldu
12.10.2026 10:22
Tayland'da düzenlenen yarışmada Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, rakiplerini geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Divrikli, Mister Global 2026 unvanını kazandı.
Dünyanın dört bir yanından yarışmacıların katıldığı Mister Global 2026'nın kazananı Türkiye'den çıktı.
2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen Mister Global yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonlarından biri olan Mister Global 2026'da dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik mücadelesi verdi.
Yaklaşık 10 gün süren kamp dönemi boyunca çeşitli etkinlik, sunum ve değerlendirme aşamalarından geçen yarışmacılar, final gecesinde sahne performanslarıyla jüri karşısına çıktı.
Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen büyük finalde, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son üçe kalan Dilhan Divrikli, sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Mister Global 2026 unvanının sahibi oldu.
Yarışmada, Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ikinci, Filipinler temsilcisi MJ Ordillano ise üçüncü sırada yer aldı. Venezuela temsilcisi Alejandro Quintero ve Hmong topluluğunu temsil eden Anthony Moua da ilk beşe giren diğer isimler oldu.
DİLHAN DİVRİKLİ KİMDİR?
Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında dereceler elde eden Divrikli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle köklü aile bağlarına sahip olup yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor.
Dört dil konuşabildiği belirtilen Divrikli'nin modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği öğrenildi.