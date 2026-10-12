Dünyanın dört bir yanından yarışmacıların katıldığı Mister Global 2026'nın kazananı Türkiye'den çıktı.

2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen Mister Global yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonlarından biri olan Mister Global 2026'da dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik mücadelesi verdi.