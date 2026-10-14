Ebru Şallı, Empati'de. "Pars gitmemeliydi ama gitti"
14.10.2026 10:21
Son Güncelleme: 14.10.2026 10:26
2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ın vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, bu hafta Empati'ye konuk oluyor. Şallı, yıllar sonra oğlunun tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Ebru Şallı, bu hafta Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oluyor. Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki oğlu olan Şallı, 2020'de büyük bir acı yaşadı.
Şallı'nın küçük oğlu Pars, yıllarca mücadele ettiği lenfomaya yenik düştü ve 9 yaşında hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan sunucu, yıllar sonra Pars'ın tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.
"OĞLUMA İLİK VERDİM"
Pars için uygun iliğin bir türlü bulunamadığını belirten Ebru Şallı, “Ben oğluma ilik verdim ama esasında tutmuyordu. Harun'un da tutmadı, benim de tutmadı, Beren'in de tutmadı. Çünkü DNA'lara bakılıyor, doktorlar genellikle 10'da 10 eşleşmeyle yola çıkmak istiyor, 10'da 9'u bile düşünüyor” dedi.
Ancak kendisinde farklı bir doku grubu çıktığını ve aynısının Pars'ta da olduğunu belirten Şallı, “Bu da Allah'ın verdiği bir şey, yani çok acayip bir şey. Ve ben ona ilik verdim, yüzde 100 tuttu. Çok güzel bir başarı tabi, muhteşem bir şey. Gerçekten böyle bir şey olması, doktorlar falan herkes çok şaşırdı” diye konuştu.
"ANNE SEN BENİ TEKRAR DOĞURDUN"
Ebru Şallı, “Ama bana doktor ‘Siz dedi çok vermek istiyorsunuz. Gelin bu doku grubundan yürüyelim, verin oğlunuza iliği’ dedi. Bu doku grubu çocuğumu 8-10 ay daha yaşattı. Pars da bana ‘Anne sen beni tekrar doğurdun’ dedi" ifadelerini kullandı.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın “Küçük Ebru ile karşılaşsan ona ne söylemek istersin?” sorusuna “Bir şeyi değiştirebilir miyim? diye karşılık veren Şallı'nın “evet” yanıtını alınca gözyaşlarıyla ”Pars gitmesin. Gitmemeliydi ama gitti" demesi dikkat çekti.
Ebru Şallı'nın konuk olduğu Empati bu akşam 21.00'de NTV'de…