Ebru Şallı, Empati'de. "Pars gitmemeliydi ama gitti"

Pars için uygun iliğin bir türlü bulunamadığını belirten Ebru Şallı , “Ben oğluma ilik verdim ama esasında tutmuyordu. Harun'un da tutmadı, benim de tutmadı, Beren'in de tutmadı. Çünkü DNA'lara bakılıyor, doktorlar genellikle 10'da 10 eşleşmeyle yola çıkmak istiyor, 10'da 9'u bile düşünüyor” dedi.

Ancak kendisinde farklı bir doku grubu çıktığını ve aynısının Pars'ta da olduğunu belirten Şallı, “Bu da Allah'ın verdiği bir şey, yani çok acayip bir şey. Ve ben ona ilik verdim, yüzde 100 tuttu. Çok güzel bir başarı tabi, muhteşem bir şey. Gerçekten böyle bir şey olması, doktorlar falan herkes çok şaşırdı” diye konuştu.