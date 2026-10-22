Ebru Şallı'nın dinmeyen acısı. "Eve kapanıp ağlasam da Pars geri gelmeyecek"

İlk olarak ailesinden ve çocukluğundan bahseden Şallı, hep olgun bir çocuk olduğunu ve aile sıcaklığında büyüdüğünü söyledi. Dört kardeş olduklarını belirten Ebru Şallı, küçük kardeşiyle isteyerek ilgilendiğini söyledi ve “Anne olmaya çok özeniyordum” dedi.

2002-2013 yılları arasında evli kaldığı Harun Tan ile güzel ve uzun bir evliliği olduğunu ifade eden Şallı, “Sonra ayrılık kararı aldık ve şu an çok iyi dostuz. Ama bundan sonra artık evlenmeyi istemem” diye konuştu.

“HEP OĞLUM OLSUN İSTEDİM”

Harun Tan ile evliliğinden Beren ve Pars adında iki oğlu olan Ebru Şallı; büyük oğlunun 22 yaşına geldiğini, profesyonel olarak tenis oynadığını anlattı.

Erkek çocuklara karşı zaafı olduğunu itiraf eden Şallı, “Hep ‘İnşallah oğlum olur’ demiştim, aslında Harun kız istiyordu çünkü ilk evliliğinden Can adında bir oğlu vardı. Onunla da çok ilgilendim, hâlâ da beraberiz. Sonra Beren doğdu” dedi.