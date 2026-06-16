Ece İrtem'e rol arkadaşlarından veda. "Eksik kaldık güzel yüzünden"

Özge Borak da İrtem'e "Fırsat olmadı hiç çalışmadık, tanışmadık, herhangi bir ortamda denk gelmedik fakat gencecik bir insanın vefatına çok üzüldüm. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve çalışma arkadaşlarıma sabır diliyorum" sözleriyle veda etti.

Şebnem Bozoklu da genç oyuncu için "Çok üzgün ve şaşkınım. Huzurla uyu güzel kız. Allah rahmet eylesin" paylaşımını yaptı.

Sıla Türkoğlu, “Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” derken, Emre Dinler de “Canım Ece, Allah rahmet eylesin” dedi.

Murat Tavlı ise “Her ölüm erken ölümdür, bazıları çok erken. Tanışmamış olsak da 35'inde bir mesklektaşım aramızdan ayrıldı. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun” dedi.

Pelin Öztekin, meslektaşına "Hayat çok kısa hele pandemiden sonrası daha da kısa ve ötesi… Güle güle Ece! Seni hiç tanımadım ama severek rolünün hakkını verirken izledim. Benden 3 yaş küçükken göçtün gittin. Erken çok erken. Huzurla uyu güzel kadın. Bize de ders olsun, bugün var ya peki yarın?" sözleriyle veda etti.