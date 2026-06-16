Ece İrtem'e rol arkadaşlarından veda. "Eksik kaldık güzel yüzünden"
16.06.2026 09:47
Son Güncelleme: 16.06.2026 09:49
Kızılcık Şerbeti'yle tanınan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Ani vefatıyla herkesi şoke eden İrtem'in ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
Son olarak Kızılcık Şerbeti adlı dizide Işıl rolüne hayat veren Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra kalp krizi sebebiyle vefat eden ünlü oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler, Arslan'ın ölüm haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
"BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİTTİĞİNE İNANMIYORUM"
Kızılcık Şerbeti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli oyuncumuz Ece İrtem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."
Kızılcık Şerbeti oyuncularından Ceren Karakoç, "Canım Ece" diyerek üzüntüsünü dile getirirken, Selin Türkmen "Yattığın yer incitmesin Ece" ifadelerini kullandı.
Ece İrtem ile fotoğraflarını paylaşan Feyza Civelek, "Canım Ecem. Senin bu dünyadan göçüp gittiğine hala inanmıyorum. Sen benin için çok kıymetli ve çok özelsin. Hep öyle kalacaksın. Seni çok çok özleyeceğim" dedi.
HER ZAMAN GÜZEL HATIRLANACAKSIN"
Servet Pandur, Ece İrtem'in fotoğrafını "Çok üzgünüm Ece İrtem. Her zaman çok güzel hatırlanacaksın" notuyla paylaştı.
Neslihan Yeldan ise paylaşımında "Ece... Ah canım Ece, öyle üzgünüm ki. Fotoğraf aradım, bana son yazdığın mesajı okudum, birlikte bir sahnemize baktım. Artık olmadığına inanmak çok zor. Eksik kaldık güzel yüzünden. Kibar, zarif arkadaşım. Canım Ece.." ifadelerini kullandı.
Barış Kılıç, “Allah mekanını cennet eylesin.Çok üzgünüm” dedi.
"GENCECİK BİR İNSANIN VEFATINA ÇOK ÜZÜLDÜM"
Özge Borak da İrtem'e "Fırsat olmadı hiç çalışmadık, tanışmadık, herhangi bir ortamda denk gelmedik fakat gencecik bir insanın vefatına çok üzüldüm. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve çalışma arkadaşlarıma sabır diliyorum" sözleriyle veda etti.
Şebnem Bozoklu da genç oyuncu için "Çok üzgün ve şaşkınım. Huzurla uyu güzel kız. Allah rahmet eylesin" paylaşımını yaptı.
Sıla Türkoğlu, “Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Başımız sağ olsun” derken, Emre Dinler de “Canım Ece, Allah rahmet eylesin” dedi.
Murat Tavlı ise “Her ölüm erken ölümdür, bazıları çok erken. Tanışmamış olsak da 35'inde bir mesklektaşım aramızdan ayrıldı. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun” dedi.
Pelin Öztekin, meslektaşına "Hayat çok kısa hele pandemiden sonrası daha da kısa ve ötesi… Güle güle Ece! Seni hiç tanımadım ama severek rolünün hakkını verirken izledim. Benden 3 yaş küçükken göçtün gittin. Erken çok erken. Huzurla uyu güzel kadın. Bize de ders olsun, bugün var ya peki yarın?" sözleriyle veda etti.
"KEŞKE SANA DAHA ÇOK SARILABİLSEYDİM"
Şarkıcı Feride Hilal Akın da yakın arkadaşı Ece İrtem'le birlikte yaptırdıkları dövmeleri paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
“Bana minik bir hatıra bıraktın sonsuza kadar benimle. Seni çok özlüyorum. En güzel anılarımız birlikte oldu. En gerçek, en sevgi dolu yerden… Kalbini hep çok sevdim. Benim güzelim her an için sana teşekkür ederim. Keşke sana daha çok sarılabilseydim. Gittiğin yerde mutlu ol. Seni seviyorum Ece'm.”
"OYUNCU OLMA YOLCULUĞUNDA ÇOK AĞLADIM"
Öte yandan 6 ay önce katıldığı Bambaşka Sohbetler programında Ceyda Düvenci'ye oyunculuk kariyerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Ece İrtem, "Oyuncu olma yolculuğumda pencereden gökyüzüne bakıp 'Allahım ne olur yardım et, çok istiyorum bana bir fırsat ver' diye çok ağladım. Gerçekten uğraştım ve pes etmedim. Başlangıçta küçük küçük roller geldi. Hiçbirini reddetmedim, böyle böyle bu günlere geldim" demişti.
İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ölüm sebebi henüz kesinleşmeyen Ece İrtem'in cenaze törenine dair detaylar da belli oldu. Ünlü oyuncunun cenazesi, bir plan değişikliği olmazsa 17 Haziran Çarşamba günü memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.