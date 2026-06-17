Ece İrtem'e son veda. "Genç yaşta ölümü bizi yasa boğdu"
17.06.2026 10:08
Son Güncelleme: 17.06.2026 14:16
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Ece İrtem, hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan 35 yaşındaki oyuncu, bugün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki İrtem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından dün babası Vural İrtem’e teslim edilmişti.
EN ACI VEDA
Genç yaşta hayatını kaybeden ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek olan Ece İrtem'in cenazesi, Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi.
İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
"ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR İNSANDI"
Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bizi yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.
Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İRTEM'İN AVUKATI AÇIKLADI: "DOKTORA GİTMEK İSTEMEMİŞ"
Öte yandan Ece İrtem'in hayatını kaybetmeden önceki görüntüleriyle ilgili avukatı Uğur Gökkoyun'dan yazılı bir açıklama geldi. Gökkoyun, açıklamasında "Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek, hemen yatmak istediğini beyan etmiştir" dedi.
AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Ece İrtem'in vefatından aylar önceki röportajı gündem oldu. NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ece İrtem, oyunculuk yolculuğunda yaşadığı zorluklardan bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Oyuncu olma yolculuğumda pencereden gökyüzüne bakıp 'Allahım ne olur yardım et, çok istiyorum bana bir fırsat ver' diye çok ağladım. Gerçekten uğraştım ve pes etmedim. Başlangıçta küçük küçük roller geldi. Hiçbirini reddetmedim, böyle böyle bu günlere geldim.”
"ÇOK FAZLA ŞEYİ KAFAYA TAKIYORUZ"
Ünlü oyuncunun, Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.." verdiği yanıt da dikkat çekti.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi yazı işleri müdürü, babası savcı olan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.
Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid, Sandık Kokusu ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.