Ece İrtem'e son veda. "Gökyüzüne bakıp çok ağladığım oldu"
17.06.2026 10:08
Son Güncelleme: 17.06.2026 10:18
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Ece İrtem, hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan 35 yaşındaki oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki İrtem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından dün babası Vural İrtem’e teslim edildi.
KUŞADASI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Bugün öğle vakti Kuşadası Merkez Hanım Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası 2. Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek Ece İrtem'in vefatından aylar önceki röportajı gündem oldu.
AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ YÜREK BURKTU
NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Ece İrtem, oyunculuk yolculuğunda yaşadığı zorluklardan bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Oyuncu olma yolculuğumda pencereden gökyüzüne bakıp 'Allahım ne olur yardım et, çok istiyorum bana bir fırsat ver' diye çok ağladım. Gerçekten uğraştım ve pes etmedim. Başlangıçta küçük küçük roller geldi. Hiçbirini reddetmedim, böyle böyle bu günlere geldim.”
"ÇOK FAZLA ŞEYİ KAFAYA TAKIYORUZ"
Ünlü oyuncunun, Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.." verdiği yanıt da dikkat çekti.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi yazı işleri müdürü, babası savcı olan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.
Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid, Sandık Kokusu ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.