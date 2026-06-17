Ece İrtem'e son veda. "Gökyüzüne bakıp çok ağladığım oldu"

Ünlü oyuncunun, Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum.." verdiği yanıt da dikkat çekti.