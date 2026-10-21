Ece İrtem'in cenazesine neden katılmadı? Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama

İrtem'in cenaze töreninde Kızılcık Şerbeti 'nden kimsenin olmamasıyla alakalı da konuşan Faruk Turgut, “Vefa nerede var ki? Bu sektörü hedefe koyup sanki buradaki insanların birbiriyle bağı diğer sektörlerden farklıymış gibi bir algı yaratmayalım. İstanbul'da olsa giderlerdi. Kuşadası'nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” dedi.

Kendisinin de cenazeye katılmadığını söyleyen Faruk, bunun nedeniyle ilgili de “Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” dedi.

Turgut, sözlerine “Ben başroller hariç oyuncularla bağ kuran bir yapımcı değilim. Koordinatör yardımcısı gereğini yapıyor" diye devam etti.