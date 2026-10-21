Ece İrtem'in cenazesine neden katılmadı? Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan açıklama
21.10.2026 15:44
Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, birkaç ay önce henüz 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem ile ilgili konuştu. Turgut, oyuncunun cenaze törenine neden katılmadığını da açıklık getirdi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, 15 Haziran'da evinde hayatını kaybetmişti. 35 yaşında vefat eden İrtem sevenlerini yasa boğarken; oyuncu memleketi Kuşadası'nda toprağa verilmişti.
Etil alkol zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkan Ece İrtem'in cenaze töreninde Kızılcık Şerbeti ekibinden kimsenin olmaması dikkat çekmişti.
"GENÇ ÖLÜM, ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN"
Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programına konuk olan Faruk Turgut, Ece İrtem ile ilgili konuştu.
Oyuncunun vefatına üzüldüğünü söyleyen yapımcı, “Tabii üzüldüm, genç ölüm. Allah ailesine sabır versin, o yaşta zor. Bizimle de bir seneye yakın çalıştı, gayet iyiydi. Seti de çok iyiydi, disiplinliydi, güzel de bir karakter oluşturdu” dedi.
"VEFA NEREDE VAR Kİ?"
İrtem'in cenaze töreninde Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin olmamasıyla alakalı da konuşan Faruk Turgut, “Vefa nerede var ki? Bu sektörü hedefe koyup sanki buradaki insanların birbiriyle bağı diğer sektörlerden farklıymış gibi bir algı yaratmayalım. İstanbul'da olsa giderlerdi. Kuşadası'nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” dedi.
Kendisinin de cenazeye katılmadığını söyleyen Faruk, bunun nedeniyle ilgili de “Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” dedi.
Turgut, sözlerine “Ben başroller hariç oyuncularla bağ kuran bir yapımcı değilim. Koordinatör yardımcısı gereğini yapıyor" diye devam etti.
Turgut Ece İrtem'in vefatı sonrası yaptığı ilk açıklamada da “Biz bir sene çalıştık beraber. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, çok iyiydi. Sistemli sete gelip sistemli gidiyordu. Hiç problem yaşamadık. Biz de şoktayız. Herkes birbirine soruyor bu işi nasıl oldu diye? Hiç inanamadık yani… Senaristlerin sevdiği bir oyuncuydu. Çok üzgünüz” demişti.
OYUNCULUK YOLCULUĞUNU BÖYLE ANLATMIŞTI
Öte yandan Ece İrtem'in Bambaşka Sohbetler'deki sözleri de vefatından sonra gündem olmuştu. Oyunculuk yolculuğunda yaşadığı zorluklardan bahseden İrtem, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Oyuncu olma yolculuğumda pencereden gökyüzüne bakıp 'Allahım ne olur yardım et, çok istiyorum bana bir fırsat ver' diye çok ağladım. Gerçekten uğraştım ve pes etmedim. Başlangıçta küçük küçük roller geldi. Hiçbirini reddetmedim, böyle böyle bu günlere geldim.”