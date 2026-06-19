Ece İrtem'in ölümünde maymun ısırığı şüphesi. Avukatından dikkat çeken sözler
19.06.2026 15:18
Son Güncelleme: 19.06.2026 15:19
Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan oyuncunun vefatıyla ilgili dikkat çeken bir gelilme yaşandı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde vefat eden ünlü oyuncu, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu.
Ünlü oyuncunun ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, vefatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ YENİ ŞÜPHE
Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, bugün savcılığa başvurarak ölüm nedenine ilişkin maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesini talep etti.
Gökkoyun, ünlü oyuncunun vefatından kısa bir süre önce Tayland'a gittiğini ve bu tatil sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceğinin öğrenildiğini belirtti.
"TAYLAND'A GİTTİĞİNDE MAYMUN TARAFINDAN ISIRILDI" İDDİASI
Yazılı bir açıklama yapan İrtem'in avukatı, açıklamada, "15 Haziran 2026 tarihinde evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek, otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir" dedi.
KUŞADASI'NDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öte yandan genç yaşta hayatını kaybeden Ece İrtem, Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesi, Kuşadası Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine genç oyuncunun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI: "DOKTORA GİTMEK İSTEMEMİŞ"
Ece İrtem'in vefatından hemen önceki son görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Avukatı Uğur Gökkoyunlu bu konuyla ilgili de "Annesine bu konu sorulduğunda Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek, hemen yatmak istediğini beyan etmiştir" açıklamasını yaptı.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Annesi yazı işleri müdürü, babası savcı olan İrtem, Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümü'nden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.
Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.
Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.
İrtem; Kızılcık Şerbeti, Payitaht Abdülhamid, Sandık Kokusu ve Yeni Gelin gibi yapımlarda yer aldı.