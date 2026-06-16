Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. "Hâlâ inanamıyoruz"
16.06.2026 12:47
Son Güncelleme: 16.06.2026 12:55
Evinde kalp krizi geçiren Ece İrtem, 35 yaşında vefat etti. Ünlü oyuncunun cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından babasına teslim edildi.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem, dün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz" dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.
35 yaşında vefat eden İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün incelemeleri tamamlanan İrtem'in cenazesi babası Vural İrtem'e teslim edildi.
Ünlü oyuncunun arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin teslim edilmesini beklerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü isimler, vefat eden Ece İrtem'i anlattı.
"ECE DÜNYA TATLISI BİRİSİYDİ"
Oyuncu Bahtiyar Memili, "Şaşkınız, Allah ailesine sabır versin. Çok üzgünüz, Ece dünya tatlısı birisiydi. Gittiği yerde mutlu olsun. Dünyanın en güzel kalbine sahipti. Çok erken oldu" dedi.
Bahar Süer ise "Hâlâ şoktayız, inanamıyoruz. Nerede olduğumuzu, kim için burada olduğumuzun idrakında değiliz. Vedalaşmak için bekliyoruz ama bu nasıl veda onu da anlamış değilim. Konuşacak bir şey bulamıyoruz. Pırlanta gibi bir insandı. Onun hakkında kimsenin kötü, tatsız bir şey hatırlayacağını sanmıyorum" diye konuştu.
"PIRIL PIRIL BİR İNSANDI"
Oyuncu Jassica May, "Ece'yi çok iyi bilirdik. Pırıl pırıl bir insandı. Nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu. 2 yıl Adana'da beraber çalıştık. Çok güzel anılar paylaştık. Mekanı cennet olsun" dedi.
Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın, "Konuşulacak pek bir şey yok aslında. Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk. Gencecik güzeller güzeli, akıllı, herkese ilham olan biriydi. Bizim kardeşimizdi. Yeni gelin dizisinde çok sıkı fıkıydık. Hep ilklerimi onunla yapmıştım" ifadelerini kullandı.
CENEZA KUŞADASI'NA GÖTÜRÜLECEK
Ece İrtem'in cenazesinin Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğlen namazı sonrası Merkez Hanım Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ECE İRTEM'DEN GERİYE BU SÖZLER KALDI
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'den geriye NTV’de yayınlanan Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programındaki sözleri kaldı.
Aylar önce programa konuk olan Ece İrtem'in Düvenci’nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna "Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum" diye cevap vermesi vefatından sonra gündem oldu.