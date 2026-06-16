Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. "Hâlâ inanamıyoruz"

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem , dün Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun konuyla ilgili açıklama yaptı. Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz" dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum" açıklamasında bulundu.