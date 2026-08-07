Ece Seçkin'den müjdeli haber. Yıllardır kurduğu hayal gerçek oldu
07.08.2026 08:48
2021 yılından bu yana Çağrı Terlemez ile mutlu bir evliliği olan Ece Seçkin'den müjdeli haber geldi. 34 yaşındaki şarkıcının bebek beklediği öğrenildi.
Sahne performansı ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin, 2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
DOKTORUNDAN UÇUŞ YASAĞI GELDİ
34 yaşındaki Ece Seçkin'in annelik hayali gerçek oldu. Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcının üç buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.
Hayranlarıyla buluşmaya devam eden Seçkin'in doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmaması üzerine konserlerine bir süre kara yoluyla gitme kararı aldığı öne sürüldü.
İlk kez anne olmaya hazırlanan Ece Seçkin'den müjdeli haberle ilgili bir açıklama gelmedi.