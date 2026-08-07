Ece Seçkin'den müjdeli haber. Yıllardır kurduğu hayal gerçek oldu

34 yaşındaki Ece Seçkin'in annelik hayali gerçek oldu. Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcının üç buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hayranlarıyla buluşmaya devam eden Seçkin'in doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmaması üzerine konserlerine bir süre kara yoluyla gitme kararı aldığı öne sürüldü.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Ece Seçkin'den müjdeli haberle ilgili bir açıklama gelmedi.