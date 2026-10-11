Eda Ece rol seçimindeki kurallarını anlattı. "Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık giyinmiyorum"
11.10.2026 14:39
Eda Ece, evlilik ve özellikle annelik sonrası kariyerindeki tercihlerinin değiştiğini belirtti. Oyuncu, artık öpüşme ve açık sahne içeren projelerde yer almadığını söyledi.
2011-2014 yılları arasında yayımlanan “Pis Yedili” dizisinde canlandırdığı “Cimbom” karakteriyle tanınan Eda Ece, kariyeri ve özel yaşamına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Ece, evlendikten ve anne olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini, bu değişimin iş seçimlerine de yansıdığını dile getirdi.
“ÖPÜŞME SAHNESİ ÇEKMİYORUM”
Projelerde artık daha seçici davrandığını söyleyen Ece, oyunculuk kariyerinde belirlediği sınırları da paylaştı. Oyuncu, rol aldığı yapımlarda öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını, kıyafet seçimlerinde de daha dikkatli davrandığını ifade etti.
“ÇOCUKTAN SONRA EKSTRA DİKKAT ETMEYE ÇALIŞTIM”
Ece, “Açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum. Bunlara özen gösteriyorum. Buğra'dan evlilik ve çocuktan sonra ekstra dikkat etmeye çalıştım.” dedi.
“YAŞADIĞIN TOPLUMU AŞAMIYORSUN”
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu, kişisel tercihlerinde toplumsal koşulların da etkili olduğunu söyledi.
Başkalarının oyunculuk tercihlerine yönelik bir eleştiride bulunmadığının altını çizen Ece, “Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır." sözleriyle hırsının bir limiti olduğunu belirtti.
2024 YILINDA KIZINI KUCAĞINA ALDI
2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, 2024 yılında kızı Mina İpek'i dünyaya getirerek ilk kez anne olmuştu.