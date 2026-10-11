Eda Ece rol seçimindeki kurallarını anlattı. "Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık giyinmiyorum"

“YAŞADIĞIN TOPLUMU AŞAMIYORSUN”

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu, kişisel tercihlerinde toplumsal koşulların da etkili olduğunu söyledi.

Başkalarının oyunculuk tercihlerine yönelik bir eleştiride bulunmadığının altını çizen Ece, “Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben öpüşeni eleştirmiyorum. Ben yapmıyorum. Belki oyuncu arkadaşlarım buna kızacaktır." sözleriyle hırsının bir limiti olduğunu belirtti.

2024 YILINDA KIZINI KUCAĞINA ALDI

2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece, 2024 yılında kızı Mina İpek'i dünyaya getirerek ilk kez anne olmuştu.