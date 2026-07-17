Edis de Çeşmeli oldu. Yeni evinin fiyatını duyan şaştı kaldı
17.07.2026 13:42
Şarkıcı Edis Görgülü bu kez şarkılarıyla değil yeni yatırımıyla adından söz ettirdi. Çeşme'yi tercih eden Görgülü'nün evinin fiyatı dudak uçuklattı.
Son yılların popüler şarkıcılarından Edis Görgülü; şarkıları, dansları ve sahne performansıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Ricky Martin konseri öncesi İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Görgülü, bu kez kariyeriyle değil yaptığı gayrimenkul yatırımıyla gündeme geldi.
TÜM DEKORASYONLA KENDİ İLGİLENDİ
Yoğun konser maratonu devam eden Edis, birçok ünlü isim gibi İzmir'in Çeşme ilçesini tercih etti. Posta'nın haberine göre; Çeşme'nin Dalyan bölgesinde, Sakız Adası manzaralı bir villa satın aldı.
Villanın tüm dekorasyonuyla kendisi ilgilenen Edis Görgülü, yeni evi için kesenin ağzını açtı. Edis'in lüks villası için 1 milyon dolar (Yaklaşık 47 milyon TL) ödediği öğrenildi. Şarkıcının yaz sezonunu burada geçirmesi bekleniyor.
Öte yandan Acun Ilıcalı, Mesut Özil, Ebru Şahin, Gupse Özay-Barış Arduç, Barış Falay, Ezgi Mola, Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin de Çeşme'de yazlığı bulunuyor.
Çocukluğu İzmir'de geçen 35 yaşındaki Edis Görgülü, “Martılar”, “Arıyorum”, “Benim Ol” ,"Yalan", “Roman”, “Çok Çok”, “Dudak” gibi şarkılarıyla tanınıyor.