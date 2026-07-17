Edis de Çeşmeli oldu. Yeni evinin fiyatını duyan şaştı kaldı

Yoğun konser maratonu devam eden Edis, birçok ünlü isim gibi İzmir'in Çeşme ilçesini tercih etti. Posta'nın haberine göre; Çeşme'nin Dalyan bölgesinde, Sakız Adası manzaralı bir villa satın aldı.

Villanın tüm dekorasyonuyla kendisi ilgilenen Edis Görgülü, yeni evi için kesenin ağzını açtı. Edis'in lüks villası için 1 milyon dolar (Yaklaşık 47 milyon TL) ödediği öğrenildi. Şarkıcının yaz sezonunu burada geçirmesi bekleniyor.