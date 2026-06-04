Efes'te gece müzeciliği dönemi

Kaleağasıoğlu, "Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçti. Bu yıl da 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız." diye konuştu.