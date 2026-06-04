Efes'te gece müzeciliği dönemi
04.06.2026 05:08
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece müzeciliği uygulamasıyla, gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.
İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine gece saatlerinde kapılarını açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü uygulama kapsamında antik kent, 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.
Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.
Ayrıca, Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması, 1 Ekim'e kadar sürecek.
300 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFİ
Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği yapılacağını aktaran Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, bu yıl geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmeyi planladıklarını ifade etti.
Kaleağasıoğlu, "Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçti. Bu yıl da 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız." diye konuştu.