Efes'te gece müzeciliği dönemi

04.06.2026 05:08

AA

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, Gece müzeciliği uygulamasıyla, gece yarısına kadar ziyaret edilebilecek.

Efes'te gece müzeciliği dönemi
Anadolu Ajansı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklarla aydınlatılarak ziyaretçilerine gece saatlerinde kapılarını açtı.

Efes'te gece müzeciliği dönemi 1
Anadolu Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü uygulama kapsamında antik kent, 19.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek. Ziyaretçilerden 23.00 itibarıyla alanı boşaltmaları istenecek.

Efes'te gece müzeciliği dönemi 2
Anadolu Ajansı

Antik kentin serin saatlerde gezilebilmesi amacıyla başlatılan uygulamada, Celsus Kütüphanesi ile Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli alanlar özel aydınlatmalarla destekleniyor.

Efes'te gece müzeciliği dönemi 3
Anadolu Ajansı

Ayrıca, Celsus Kütüphanesi cephesinde de geçen yıl başlatılan barkovizyon gösterimi bu sezonda devam edecek. Antik kentteki gece müzeciliği uygulaması, 1 Ekim'e kadar sürecek.

300 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFİ 4
Anadolu Ajansı

300 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ HEDEFİ

Efes Antik Kenti'nde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliği yapılacağını aktaran Müze Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, bu yıl geçen sezonun ziyaretçi sayısını geçmeyi planladıklarını ifade etti.

Efes'te gece müzeciliği dönemi 5
Anadolu Ajansı

Kaleağasıoğlu, "Geçen yılki ziyaretçi sayılarımız 2,5 milyonu geçti. Bu yıl da 3 milyona yaklaşmayı planlıyoruz. Gece müzeciliği ziyaretçisi olarak baktığımızda da 300 bin kişiyi geçmeyi planlamaktayız." diye konuştu.

Efes'te gece müzeciliği dönemi 6
Anadolu Ajansı
Efes'te gece müzeciliği dönemi 7
Anadolu Ajansı
Efes'te gece müzeciliği dönemi 8
Anadolu Ajansı