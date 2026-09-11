Ekmek parası için başlamıştı. 20 senedir el dokumasını sürdürüyor

Zanaatın ekonomik getiri sağlamadığını söyleyen Erikli, "Kazancı kurtarmadığı ve geliri olmadığı için oğluma da öğretmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla şu an Adana'da bu el dokuması mesleğini yapan sadece bir kişi kaldı. El dokuması yapan başka kimse yok. Ben bu işi bıraksam meslek tamamen yok olur" diye konuştu.

Bu mesleğin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ömer Erikli, “Bu işi bizim ecdadımız ve dedelerimiz yapıyordu. Biz bir ara boş kaldık ve ekmek parası çıksın diye bu işe başladık…” diye konuştu.