Ekmek parasını ateşin içinden çıkarıyorlar. Sıcağa dayanmak için litrelerce su tüketiyorlar
11.07.2026 12:05
Kavurucu sıcaklığın etkili olduğu Hatay Antakya'da kadınlar, tandır ocağında ekmek ve gözleme üreterek ekmek parasını kazanmaya devam ediyor.
Antakya ilçesinde 35 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen emekçi kadınlar, tandır başında ekmek ve gözleme üreterek ekmek paralarını kazanmaya devam ediyorlar.
Kisecik Mahallesi'nde yaşayan 5 kadın, tandırcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kavurucu sıcağa çözümü günde litrelerce su tüketerek bulan kadınlar ekmek ve gözleme yapıyor.
"ELLERİMİZ, KİRPİKLERİMİZ YANIYOR"
Hava sıcaklığının tandır başında normalin 2 katına çıktığını ifade eden Şehire Koşar, ekmek parasını tandır ateşinin içinden çıkarttıklarını belirterek “Tandırda katıklı ekmek, gözleme, beyaz ekmek ne olursa yapıyoruz. Saat 07.00'de başlıyoruz, 17.00'ye kadar kalıyoruz. Öğlen zamanı bir de sabahleyin saat 09.00 gibi biraz yoğun oluyor” dedi.
“İnsan ekmeğini taştan bile çıkarır biz de tandır ateşinin içinden çıkarıyoruz” diyen Koşar, “Dışarıda hava sıcaklığı eğer 35 dereceyse, burası yani tandırın içi 70 kadar buluyor; 60-80 arası dereceye ulaşıyor. Üstümüzde sac asılı olduğu için, dışarısı neyse burası 80 dereceyi buluyor” ifadelerini kullandı.
Sıcağa bir türlü alışamadığını söyleyen Koşar, "Ne kadar sıcak olursa o kadar gözümüzün içi yanıyor; ne bileyim, kirpiklerimiz yanıyor, ellerimiz yanıyor" dedi.
GÜNDE 25 LİTRE SU TÜKETİYOR
Tandır başında kavurucu sıcaklara dayanabilmek için günde ortalama 25 litre su tükettiğini söyleyen Ceylan Koşar, “Tandırda ekmek yapıyoruz, çok sıcak. 6 yaşından beri bu işi yapıyorum, babam rahmetli bana göstermişti; kendi hamuru çekiyordu, ben de bir takozun üzerine çıkıp öyle başladım. Alışık olduğum için şu an artık ellerim yanmıyor” dedi.
“Ekmeğimizi ateşten çıkarıyoruz” diyen Koşar ise "Dışarısı 40 dereceyse, tandır 100 dereceye kadar sıcak oluyor. Günlük su tüketimi derseniz; normalde beş litre içilir ama bizim burada 25 litreyi tükettiğimiz oluyor. Özellikle ben su çok tüketiyorum, içimiz yanıyor. Sudan başka bir şeyle sernileyemiyoruz" ifadelerini kullandı.