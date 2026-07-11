Ekmek parasını ateşin içinden çıkarıyorlar. Sıcağa dayanmak için litrelerce su tüketiyorlar

Hava sıcaklığının tandır başında normalin 2 katına çıktığını ifade eden Şehire Koşar, ekmek parasını tandır ateşinin içinden çıkarttıklarını belirterek “Tandırda katıklı ekmek, gözleme, beyaz ekmek ne olursa yapıyoruz. Saat 07.00'de başlıyoruz, 17.00'ye kadar kalıyoruz. Öğlen zamanı bir de sabahleyin saat 09.00 gibi biraz yoğun oluyor” dedi.

“İnsan ekmeğini taştan bile çıkarır biz de tandır ateşinin içinden çıkarıyoruz” diyen Koşar, “Dışarıda hava sıcaklığı eğer 35 dereceyse, burası yani tandırın içi 70 kadar buluyor; 60-80 arası dereceye ulaşıyor. Üstümüzde sac asılı olduğu için, dışarısı neyse burası 80 dereceyi buluyor” ifadelerini kullandı.

Sıcağa bir türlü alışamadığını söyleyen Koşar, "Ne kadar sıcak olursa o kadar gözümüzün içi yanıyor; ne bileyim, kirpiklerimiz yanıyor, ellerimiz yanıyor" dedi.