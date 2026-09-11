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Elektrik çarpan eşinin başında 5 gün bekledi

11.09.2026 15:07

NTV - Haber Merkezi

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Eskişehir'de elektrik akımına kapılarak ölen eşinin başından günlerce ayrılmayan ve aç, susuz bekleyen leylek, tedavisinin ardından hüzünle kanat çırptı.

Elektrik çarpan eşinin başında 5 gün bekledi
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Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin eşi, günlerce başından ayrılmayarak görenleri duygulandırmıştı.

Elektrik çarpan eşinin başında 5 gün bekledi 1
IHA

Yemeden içmeden ölen eşinin başında beş gün boyunca bekleyen ve göç kafilesini kaçıran leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınmıştı.

15 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI DOĞAYA SALINDI 2
IHA

15 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI DOĞAYA SALINDI

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen leylek, yaklaşık 15 günlük tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı. Leylek doğaya bırakıldığı gibi kanat çırparak uzaklaştı.