Elektrik çarpan eşinin başında 5 gün bekledi
11.09.2026 15:07
Eskişehir'de elektrik akımına kapılarak ölen eşinin başından günlerce ayrılmayan ve aç, susuz bekleyen leylek, tedavisinin ardından hüzünle kanat çırptı.
NTV
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin eşi, günlerce başından ayrılmayarak görenleri duygulandırmıştı.
IHA
Yemeden içmeden ölen eşinin başında beş gün boyunca bekleyen ve göç kafilesini kaçıran leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınmıştı.