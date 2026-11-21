Elif Buse Doğan, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler ” programına konuk oldu ve bilinmeyenlerini anlattı.

Müzikle nasıl tanıştığını anlatan Elif Buse Doğan, "İki dedem de saz çalıyordu. Dayım ve babam da çalıyor. Ailemdeki kadınlar da halk müziği ve sanat müziği okuyordu. Bütün çocukluğum böyle geçti. Eve misafir gelir, yemek yenir sonra dedem sazını eline alırdı" ifadelerini kullandı.

Kariyerine Türk halk müziği ile başlayan ve şimdilerde pop şarkılar da söyleyen Elif Buse Doğan , "Sesime yakıştığını düşündüğüm her şarkıyı okuyorum aslında" dedi.