Elif Buse Doğan'dan özel hayat açıklaması. "Müziğimle anılmak istiyorum"
21.11.2026 11:22
Şarkıcı Elif Buse Doğan, Bambaşka Sohbetler'de müzikle nasıl tanıştığından, şarkı seçimine, Tarkan'la düet hayalinden özel hayatına pek çok konuda konuştu.
Elif Buse Doğan, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu ve bilinmeyenlerini anlattı.
Müzikle nasıl tanıştığını anlatan Elif Buse Doğan, "İki dedem de saz çalıyordu. Dayım ve babam da çalıyor. Ailemdeki kadınlar da halk müziği ve sanat müziği okuyordu. Bütün çocukluğum böyle geçti. Eve misafir gelir, yemek yenir sonra dedem sazını eline alırdı" ifadelerini kullandı.
Kariyerine Türk halk müziği ile başlayan ve şimdilerde pop şarkılar da söyleyen Elif Buse Doğan, "Sesime yakıştığını düşündüğüm her şarkıyı okuyorum aslında" dedi.
"BENİ EN ÇOK ELEŞTİRENLERDEN BİRİ ANNEM OLDU"
Son dönemde pop türüne yöneldiğini ve hiç kimsenin söylemediği şarkıları okumayı tercih ettiğini belirten Doğan, "Bilinmeyen bir yola girdim ve bu dünyayı tamamen kendim kurdum. Beni bu konuda en çok eleştiren insanlardan biri de -bana kızacak ama- annem. Çünkü 'Sen ne yapıyorsun, neden böyle şarkılar seçiyorsun?' diyordu" dedi.
33 yaşındaki şarkıcı, sözlerine "Halk müziğinde belli bir yere gelmiştim ama içimde büyük hayaller var, farklı şeyler denemek istiyorum. Geleneksel müzik içinde kuralları olan bir müzik her şeyi deneyemiyorsunuz. Ben Batı müziği eğitimi aldım, halk müziği eğitimi aldım, sanat müziği eğitimi aldım. Onları birleştirip farklı bir şey yapmak istiyorum dedim. Önce yakın çevremi ikna etmeye çalıştım" diye devam etti.
HAYALİ TARKAN'LA DÜET YAPMAK
Annesinin “Yangın Yeri” şarkısı sonrası ikna olduğunu belirten Elif Buse Doğan, Tarkan'la düet yapma isteğiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Hiç tanışamadık. Bence biliyordur beni. Yani yangın Yeri'nden dolayı bir en azından bir fikri olmuştur diye düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda."
Özel hayatını özel yaşamayı tercih ettiğini söyleyen şarkıcı, "Ciddi bir şey olursa ön plana taşırım zaten ama sadece bunlarla anılmak istemiyorum. Müziğim ve yaptığım işle görülmek istiyorum" dedi.
İlişkilerde neyin ne olduğunu anlamak için biraz zaman gerektiğini belirten Doğan, “Yani belli mi olur. Ansızın evlenirim, her an bir şey olabilir” dedi.
ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?
1993 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Elif Buse Doğan, çocuk yaşlardan beri müzikle ilgilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nda eğitim alan Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan da birincilikle mezun oldu.
Yüksek lisans yapan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde doktora eğitimini sürdüren Doğan, profesyonel müzik kariyerine 2015 yılında yayımladığı Bi Haber albümüyle adım attı.
Samsak Döveci, Yandırdın Kalbimi ve Telli Turnam gibi eserleri yeniden yorumlayarak geniş kitlelere ulaşan şarkıcı, müzikal çalışmalarını sürdürüyor.