Elvin Levinler'den sel sırasında romantik paylaşım. Tepki alınca hemen sildi
15.10.2026 11:21
İstanbul’da aşırı yağış sel ve su baskınlarına neden olurken, Elvin Levinler de eşiyle araçta mahsur kaldı. O anlarda romantik bir paylaşım yapan Levinler, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
İstanbul'da sağanak yağış kısa sürede felakete dönüştü. Birçok yerde su baskınları yaşanırken, göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü ve insanlar mahsur kaldı.
Alemin Kralı dizisiyle şöhreti yakalayan ve uzun süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Elvin Levinler de eşiyle birlikte araçta mahsur kaldı.
"BURADA KİMİNLE VAKİT GEÇİRMEK İSTERDİNİZ?"
Eşi Bülent Kocamanoğlu'na sarıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Levinler, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da birçok vatandaşın zor durumda olduğu ve yardım beklediği anlarda yaptığı bu paylaşım sebebiyle Elvin Levinler'e eleştiri yağdı.
Tepkilerin ardından paylaşımını silen eski oyuncu, sonrasında da İstanbul'da yaşananlara dair bir mesaj paylaştı.
"İSTANBUL İÇİN ÇOK ZOR BİR GÜN"
Suyla dolan yolda ilerlemeye çalışan araçları görüntüleyen Elvin Levinler, paylaşımında “Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur. Hepimize sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.