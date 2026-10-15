Elvin Levinler'den sel sırasında romantik paylaşım. Tepki alınca hemen sildi

Eşi Bülent Kocamanoğlu'na sarıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Levinler, “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da birçok vatandaşın zor durumda olduğu ve yardım beklediği anlarda yaptığı bu paylaşım sebebiyle Elvin Levinler'e eleştiri yağdı.

Tepkilerin ardından paylaşımını silen eski oyuncu, sonrasında da İstanbul 'da yaşananlara dair bir mesaj paylaştı.