Emekli mali müşavirdi. 20 yıllık tutkusu yeni mesleği oldu
21.07.2026 16:25
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Belgin Balalan, hobisini mesleği haline getirdi. Balaban, sahilden topladıklarını hediyelik eşyalara dönüştürüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Belgin Balalan, çocukluğundan beri sahillerden toplayarak biriktirdiği deniz yıldızı, deniz ve midye kabuklarını hünerli elleriyle hediyelik eşyalara dönüştürerek 20 yıllık tutkusunu profesyonel bir mesleğe taşıdı.
Yıllar önce arkadaşlarına hediye etmek amacıyla başladığı tasarım sürecini mali müşavirlikten emekli olmasının ardından bugün yaşam tarzı haline getiren Balalan, duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, anahtarlık, saksı kaplaması ve pano gibi estetik objeler üretiyor.
Doğadan topladığı deniz yıldızı, deniz ve midye kabuklarına yeniden hayat veren Balalan, çalışmalarını atölyeye dönüştürdüğü evinin çatı katında sürdürüyor.
Ürünlerinin satışını da yapan Balalan, deniz kabuklarını toplama, temizleme ve muhafaza etme süreçlerini bir sanat pratiğine dönüştürdüğünü belirtti.
KENDİ ÖZGÜN TASARIMLARINI ÜRETİYOR
Çocukluğundan beri sahilden ve denizin dibinden topladığı kabukları biriktirdiğini söyleyen Balalan, Bir arkadaşıma hediye hazırlarken, 'Kişiye özel ne yapabilirim?' diye düşünerek elimdeki kabukları tasarıma dönüştürdüm. Gelen olumlu dönüşler üzerine kendi özgün tasarımlarımı üretmeye karar verdim" dedi.