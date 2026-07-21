NTV

Emekli mali müşavirdi. 20 yıllık tutkusu yeni mesleği oldu

21.07.2026 16:25

AA

Google'da NTV'yi tercih et

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Belgin Balalan, hobisini mesleği haline getirdi. Balaban, sahilden topladıklarını hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Emekli mali müşavirdi. 20 yıllık tutkusu yeni mesleği oldu
Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Belgin Balalan, çocukluğundan beri sahillerden toplayarak biriktirdiği deniz yıldızı, deniz ve midye kabuklarını hünerli elleriyle hediyelik eşyalara dönüştürerek 20 yıllık tutkusunu profesyonel bir mesleğe taşıdı.

 

Yıllar önce arkadaşlarına hediye etmek amacıyla başladığı tasarım sürecini mali müşavirlikten emekli olmasının ardından bugün yaşam tarzı haline getiren Balalan, duvar süsü, fotoğraf çerçevesi, anahtarlık, saksı kaplaması ve pano gibi estetik objeler üretiyor.

Emekli mali müşavirdi. 20 yıllık tutkusu yeni mesleği oldu 1
Anadolu Ajansı

Doğadan topladığı deniz yıldızı, deniz ve midye kabuklarına yeniden hayat veren Balalan, çalışmalarını atölyeye dönüştürdüğü evinin çatı katında sürdürüyor.

 

Ürünlerinin satışını da yapan Balalan, deniz kabuklarını toplama, temizleme ve muhafaza etme süreçlerini bir sanat pratiğine dönüştürdüğünü belirtti.

KENDİ ÖZGÜN TASARIMLARINI ÜRETİYOR 2
Anadolu Ajansı

KENDİ ÖZGÜN TASARIMLARINI ÜRETİYOR

Çocukluğundan beri sahilden ve denizin dibinden topladığı kabukları biriktirdiğini söyleyen Balalan, Bir arkadaşıma hediye hazırlarken, 'Kişiye özel ne yapabilirim?' diye düşünerek elimdeki kabukları tasarıma dönüştürdüm. Gelen olumlu dönüşler üzerine kendi özgün tasarımlarımı üretmeye karar verdim" dedi.

Emekli mali müşavirdi. 20 yıllık tutkusu yeni mesleği oldu 3
Anadolu Ajansı

Balalan, özellikle çömlek saksıların deniz kabuklarıyla kaplanmasının çok beğenildiğini söylerken, , hem tasarımlarını sergilemeyi hem de gelen talepler doğrultusunda satış yaparak aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.