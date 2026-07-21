Emekli mali müşavirdi. 20 yıllık tutkusu yeni mesleği oldu

Çocukluğundan beri sahilden ve denizin dibinden topladığı kabukları biriktirdiğini söyleyen Balalan, Bir arkadaşıma hediye hazırlarken, 'Kişiye özel ne yapabilirim?' diye düşünerek elimdeki kabukları tasarıma dönüştürdüm. Gelen olumlu dönüşler üzerine kendi özgün tasarımlarımı üretmeye karar verdim" dedi.