Emel Sayın konserlerini erteledi. "Kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor"

14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini üzülerek ertelemek zorunda kaldığını belirten Emel Sayın, paylaşımında “Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.