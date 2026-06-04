Emel Sayın konserlerini erteledi. "Kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor"
04.06.2026 10:06
Türk sineması ve müziğinin ünlü ismi Emel Sayın, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Sayın, iki konserini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
“Mavi Boncuk”, “Feride”, “Rüyalar,” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Sayın, Bursa ve İstanbul konserlerini ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
"ANLAYIŞINIZ VE SEVGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerini üzülerek ertelemek zorunda kaldığını belirten Emel Sayın, paylaşımında “Ayrıca bilmenizi isterim, çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ama kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor. Sizlerden gelen güzel dilekler için şimdiden teşekkür ederim. Anlayışınız ve sevginiz için gönülden teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.
80 yaşındaki ünlü isim, bu kararı neden aldığını da bugün yeni bir paylaşımla anlatacağını söyledi.
Emel Sayın'ın paylaşımı sonrası ünlü sanatçının vertigo hastalığıyla ilgili sıkıntıları olduğu iddiaları ortaya atıldı.
VERTİGO NEDİR?
Vertigo genellikle hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Halk dilinde kristal oynaması olarak da bilinmektedir. Kişinin günlük yaşamını zorlaştıran ve hayat kalitesini düşüren hastalıklar arasında yer almaktadır.