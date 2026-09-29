Emir Can İğrek "Nalan" şarkısının hikayesini anlattı. "Kod adı diyebiliriz"
29.09.2026 10:25
"Müzik Kutusu", "Ali Cabbar", "Dargın", gibi şarkılarıyla tanınan Emir Can İğrek, Bambaşka Sohbetler'de çok sevilen "Nalan" şarkısının hikayesi ve üretim süreciyle alakalı konuştu.
Şarkıları ve sahne performansıyla son dönemin yıldız isimleri arasında yer alan Emir Can İğrek, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla ekranlara gelen Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.
Kariyeri hakkında konuşan 33 yaşındaki İğrek, şarkıların kendisi için hem bir yüzleşme hem de bir paylaşma olduğunu söylerken; dillere pelesenk olan “Nalan” şarkısının hikayesini de anlattı.
"NALAN, ÜZGÜN KADIN DEMEK"
Ceyda Düvenci'nin "Peki bu kadar şahane eserler yaratırken kederlerinden beslenmeyi sever misin?" sorusuna yanıt veren İğrek, "Tabii, şarkılara bakarsanız o çok nettir zaten" dedi.
Nalan şarkısıyla ilgili de açıklama yapan Emir Can İğrek, “Nalan kim?” sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
“Öyle biri yok. O şarkıyı birine yazmıştım ben o zamanlar, kod adı Nalan diyebiliriz. Nalan aslında üzgün kadın demek, o kişinin de üzüldüğünü düşünerek yazmıştım. Onu özel isim olarak değil, hitap olarak söylüyorum.”
"SOĞUKKANLI BİRİ DEĞİLİM"
Genel olarak soğukkanlı biri olmadığını belirten hatta ödül törenlerinde çok heyecanlandığını ve penaltı atamadığını itiraf eden şarkıcı, sahnede de soğukkanlı olmadığını ama tecrübeyle bunu aştığını dile getirdi.
“7 AYDIR TEK SATIR YAZMADIM”
Üretmediği zamanlar da olduğunu söyleyen İğrek, "7 aydır tek satır şarkı yazmadım" dedi. Şarkıcı, iki gündür yazmaya çalıştığını ve slow şeyler olduğunu belirtti.
Şarkılarının hep sonbaharda hit olduğunu anlatan Emir Can İğrek, yaz aylarına da damga vurmak istediğini söylerken; aşık olduğunda hüzünlü şarkılar yazamadığını da dile getirdi.