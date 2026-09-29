Emir Can İğrek "Nalan" şarkısının hikayesini anlattı. "Kod adı diyebiliriz"

Genel olarak soğukkanlı biri olmadığını belirten hatta ödül törenlerinde çok heyecanlandığını ve penaltı atamadığını itiraf eden şarkıcı, sahnede de soğukkanlı olmadığını ama tecrübeyle bunu aştığını dile getirdi.

“7 AYDIR TEK SATIR YAZMADIM”

Üretmediği zamanlar da olduğunu söyleyen İğrek, "7 aydır tek satır şarkı yazmadım" dedi. Şarkıcı, iki gündür yazmaya çalıştığını ve slow şeyler olduğunu belirtti.

Şarkılarının hep sonbaharda hit olduğunu anlatan Emir Can İğrek, yaz aylarına da damga vurmak istediğini söylerken; aşık olduğunda hüzünlü şarkılar yazamadığını da dile getirdi.