Emmy Ödülleri'ne damga vurdular. Gecenin en büyük sürprizleri
15.09.2026 12:12
2026 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Törende birçok sürpriz yaşandı. Widow's Bay dizisinin damga vurduğu gecede, kısa süre önce vefat eden yıldızlar da anıldı.
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy Ödül Töreni dün akşam gerçekleşti ve 78'inci Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Mariska Hargitay'ın üstlendiği ödül törenine 14 dalda Emmy Ödülü kazanan Widow's Bay'ın yanı sıra aynı gece iki başrol oyuncusu ödülü kazanan Matthew Rhys, bir dizinin her sezonunda Emmy kazanan Jean Smart ve The Pitt dizisi damga vurdu. İşte Emmy Ödülleri'nde yaşananlar…
ÖDÜLLERİ SİLDİ SÜPÜRDÜ
25 adaylık arasından 7 ödül alan The Pitt dizisi, ikinci kez üst üste En İyi Drama Dizisi ve En İyi Erkek Oyuncu (Noah Wyle) ödüllerini kazandı.
Komedi korku türündeki Widow's Bay dizisi ise 14 Emmy Ödülü alarak bir komedi dizisinin tek bir yılda kazandığı en fazla Emmy ödülü rekorunu kırdı. Dizinin ödül kazandığı dallar ise şöyle:
- En İyi Komedi Dizisi
- En İyi Erkek Oyuncu (Matthew Rhys)
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Stephen Root)
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kate O'Flynn)
- En İyi Konuk Kadın Oyuncu (Betty Gilpin)
- En İyi Senaryo
- En İyi Yönetmenlik
- En İyi Oyuncu Seçimi
- En İyi Sinematografi
- En İyi Müzik Bestelemesi
- En İyi Müzik Denetimi
- En İyi Yapım Tasarımı
- En İyi Ses Düzenlemesi
- En İyi Ses Miksajı
TÖRENDE YAŞANAN İLKLER
Vince Gilligan'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrolünde Rhea Seehorn'un yer aldığı Pluribus ise 6 dalda ödül kazandı. Better Call Saul adlı dizideki performansıyla hiç Emmy Ödülü kazanamayan Seehorn kariyerinde bir ilke imza attı. Ödül alırken duygulandığı görülen oyuncu, Vince Gilligan'a “Bana hayatımın rolünü verdi…” diyerek teşekkür etti.
"Hacks" dizisinin yıldızı Jean Smart beşinci Emmy ödülünü komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanırken, bir dizinin her sezonu için Emmy Ödülü kazanan ilk kadın oyuncu oldu.
Törendeki bir diğer ilke de Mariska Hargitay imza attı. Hargitay, 15 yıl sonra ödül törenini sunan ilk kadın olarak tarihe geçti.
Remarkably Bright Creatures'daki performansıyla mini dizi dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan 79 yaşındaki Sally Field, bu kategoride ödül kazanan en yaşlı kadın oyuncu oldu.
AYNI GECEDE İKİ BAŞROL OYUNCUSU ÖDÜLÜ
Aktör Matthew Rhys da Emmy Ödülleri'nin 78 yıllık tarihinde hiçbir oyuncunun yapmadığı bir şeyi yaptı. Rhys, aynı gecede iki başrol oyuncusu ödülü kazandı.
Widow's Bay" dizisindeki rolüyle başrol komedi oyuncusu ödülünü kazanan oyuncu, The Beast in Me adlı mini dizideki performansıyla da En İyi Başrol Oyuncusu ödülünü aldı.
Matthew Rhys, 2018'de "The Americans" dizisindeki rolüyle kazandığı En İyi Erkek Oyuncu (drama dalında) ek olarak dün akşam kazandığı iki ödülle, üç başrol erkek oyuncu kategorisinde de ödül kazanan ilk erkek oyuncu ünvanına sahip oldu.
YILDIZ İSİMLER UNUTULMADI
Öte yandan Emmy Ödül Töreni'ne damga vuran anlardan biri de yakın zamanda hayatını kaybeden Dolly Parton, Catherine O'Hara, Hayden Panettiere gibi isimlerin anılması oldu.
Sahnedeye çıkan ve 71 yaşında vefat eden Catherine O'Hara için konuşan Dan Levy , Annie Murphy ve Macaulay Culkin konuşmalarında onu hiç unutmayacaklarını söyleyerek “O bizim annemizdi” dedi.
MICHAEL J. FOX DUYGULANDIRDI
Gecede Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'nü kazanan Michael J. Fox ise konuşmasıyla büyük alkış aldı. Beş kez Emmy ödülü kazanan Fox, Parkinson hastalığı araştırmalarına ve savunuculuğuna yaptığı dönüştürücü katkılar nedeniyle bu ödüle layık görüldü.
Başlangıçta Parkinson teşhisini meslektaşlarının ne düşüneceğinden korkarak gizli tuttuğunu belirten oyuncu, “Hepiniz çok moral vericiydiniz ve bana bunu yapmaya devam edebileceğimi hissettirdiniz. Yaptığım işi kaybetmemiştim. Ve bu benden alınamazdı. Ve bu, sizlerin bana destek olmanız sayesinde oldu” dedi.