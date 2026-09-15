Emmy Ödülleri'ne damga vurdular. Gecenin en büyük sürprizleri

Gecede Bob Hope İnsani Yardım Ödülü'nü kazanan Michael J. Fox ise konuşmasıyla büyük alkış aldı. Beş kez Emmy ödülü kazanan Fox, Parkinson hastalığı araştırmalarına ve savunuculuğuna yaptığı dönüştürücü katkılar nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

Başlangıçta Parkinson teşhisini meslektaşlarının ne düşüneceğinden korkarak gizli tuttuğunu belirten oyuncu, “Hepiniz çok moral vericiydiniz ve bana bunu yapmaya devam edebileceğimi hissettirdiniz. Yaptığım işi kaybetmemiştim. Ve bu benden alınamazdı. Ve bu, sizlerin bana destek olmanız sayesinde oldu” dedi.