En eskisi 200 yıllık. Bursa'da 4 bin 500 oyuncakla geçmişe yolculuk
14.11.2026 13:54
Yiğit Kiremitçi'nin 25 yaşında başladığı, evlendikten sonra eşiyle genişlettiği oyuncak koleksiyonu Bursa'da sergileniyor. Binlerce oyuncağın yer aldığı müze, ziyareçileri geçmişe götürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Yiğit Kiremitçi, 25 yaşında bireysel olarak başladığı oyuncak koleksiyonuna, evlendikten sonra eşi Derya ile biriktirmeye devam etti. Yıllar içinde büyüyen koleksiyon, 2023 yılında açılan üç katlı Bursa Oyuncak Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
22 yıllık koleksiyon çalışmasının ürünü olan müze, 1800’lü yıllardan günümüze uzanan geniş oyuncak çeşitliliği ile ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Türkiye’de üretilenlerin yanı sıra Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi farklı ülkelerden gelen çeşitlerinin de bulunduğu 4 bin 500 oyuncaklı müzede ziyaretçiler, rehber eşliğinde oyuncakların tarih ve hikayeleri hakkında da bilgi sahibi oluyor.
Koleksiyonun detaylarını anlatan Kiremitçi, “Müzede 40 yaşından 200 yaşına kadar, dünyanın her yerinden 4 bin 500'e yakın oyuncak var. Koleksiyonumuz sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bu durum ziyaretçilerimize bir kez geldikten sonra tekrar gelip yeni oyuncakları görme fırsatı doğuruyor” diye konuştu.
Kiremitçi, “22 yıla yakın uzun soluklu bu çalışmada, Türk oyuncakları dışında ciddi bir yabancı oyuncak koleksiyonu toplamak büyük emek gerektirdi. Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'den çeşitli oyuncaklar getirip sergilemeye devam ediyoruz" dedi.
Koleksiyoner sayısı arttığı için her geçen gün eski ve artık üretilmeyen antik oyuncaklara ulaşmak zorlaştığını söyleyen Kiremitçi, “Bu nedenle zamanında alıp müzemize koyduğumuz birçok parça için 'iyi ki almışız, iyi ki sergiliyoruz' diyebiliyorum” diye konuştu.
"SADECE BİZDE OLAN ÖZGÜN TÜRK OYUNCAKLARI VAR"
Müzedeki nadir parçaların hikayelerine değinen Kiremitçi, "Bir oyuncağın rengi, dönemi, markası ve ülkesi onu özgün kılabiliyor. Almanya'dan bulup getirdiğimiz, hikayesi olan yaklaşık 150 yıllık Fransız ‘Jume’ bebeklerimiz var. Onun dışında Türk oyuncaklarında da birçok müzede olmayan, sadece bizde bulunan Nekur, Gürel ve Alasya oyuncakları yer alıyor. Nekur vitrinindeki kahverengi polis otosu, mavi pikaplar gibi oyuncakları bir tek, Bursa Oyuncak Müzesi'nde görebilirsiniz. Çatı katında ise çeşitli bisikletler, bir sınıfımız, Fatoş oyuncakları, telli arabalar ile Alman, Japon ve Amerikan yapımı uzay dönemi oyuncakları bulunuyor" dedi.
Oyuncak dünyasının insanlık tarihiyle paralellik gösteren ve dünya genelindeki olaylardan etkilenen bir endüstri olduğunu söyleyen Kiremitçi, “1950'lerin oyuncaklarıyla 1990'ların oyuncakları arasında ciddi farklar görebilirsiniz. Uzay odasına gittiğinizde, Ay'a ilk ayak basma rekabetinin oyuncaklara yansıdığını ya da İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japon oyuncak firmalarının eski silah fabrikalarında kurulduğunu görebiliyorsunuz” dedi.
"GÖZÜ YAŞLI YOLCU ETTİĞİMİZ ZİYARETÇİLERİMİZ OLUYOR"
Ziyaretçilerden de bahseden Kiremitçi "Gözü yaşlı yolcu ettiğimiz ziyaretçilerimiz oluyor. Adı Oyuncak Müzesi olan bir yerin sadece çocuklarla ilgili olduğu düşünülüyor. Halbuki buradaki oyuncaklar çocukların değil, yetişkinlerin oyuncakları. Anneler, babalar, anneanneler, babaanneler ve dedeler buraya geldiklerinde kendi çocukluk oyuncaklarını bulup geçmişe yolculuk yapıyor, büyük bir sürprizle karşılaşıyorlar. En mutlu olduğumuz anlar, ziyaretçilerin kendi çocukluk anılarını yaşadığı bu anlar" diye konuştu.
"200 YAŞINDA SAMAN DOLGULU BEBEKLERİMİZ VAR"
Müze görevlisi Rezan Efendioğlu, “200 yaşından 40 yaşına kadar farklı zaman aralıklarında üretilmiş 4 bin 500’den fazla oyuncağımız var. 200 yaşında bir oyuncağımız var ve üst gövdesi demir, alt kısmı ise kumaşın içine saman doldurulmuş bir şekilde yapılmış. Bu ve benzeri bebekler, müzenin en eski oyuncakları olarak dikkat çekiyor. Ayrıca başka müzelerde göremeyeceğiniz çok nadir parçalarımız da mevcut” dedi.