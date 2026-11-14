En eskisi 200 yıllık. Bursa'da 4 bin 500 oyuncakla geçmişe yolculuk

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Yiğit Kiremitçi, 25 yaşında bireysel olarak başladığı oyuncak koleksiyonuna, evlendikten sonra eşi Derya ile biriktirmeye devam etti. Yıllar içinde büyüyen koleksiyon, 2023 yılında açılan üç katlı Bursa Oyuncak Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

22 yıllık koleksiyon çalışmasının ürünü olan müze, 1800’lü yıllardan günümüze uzanan geniş oyuncak çeşitliliği ile ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Türkiye’de üretilenlerin yanı sıra Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi farklı ülkelerden gelen çeşitlerinin de bulunduğu 4 bin 500 oyuncaklı müzede ziyaretçiler, rehber eşliğinde oyuncakların tarih ve hikayeleri hakkında da bilgi sahibi oluyor.

Koleksiyonun detaylarını anlatan Kiremitçi, “Müzede 40 yaşından 200 yaşına kadar, dünyanın her yerinden 4 bin 500'e yakın oyuncak var. Koleksiyonumuz sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bu durum ziyaretçilerimize bir kez geldikten sonra tekrar gelip yeni oyuncakları görme fırsatı doğuruyor” diye konuştu.