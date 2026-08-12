En iyi yeşil kütüphane seçildi. Rami Kütüphanesi dünya birincisi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin dünya birinciliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Rami Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri’nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Atıl durumdaki tarihî Rami Kışlası’nı; çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük."

Bakan Ersoy, paylaşımında “Türkiye’den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı. Tarihî mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.