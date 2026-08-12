En iyi yeşil kütüphane seçildi. Rami Kütüphanesi dünya birincisi
12.08.2026 11:37
Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri’nde dünya birincisi oldu.
Kütüphanecilik alanında çevresel sürdürülebilirlik ve iklim duyarlılığı odağında dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında gösterilen IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü’nün 2026 yılı kazananları açıklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak İstanbul’da hizmet veren Rami Kütüphanesi, “19. Yüzyıldan Kalma Tarihî Bir Kışlanın İklim Dirençli Kentsel Ortak Alana Dönüştürülmesi” başlıklı projesiyle “Büyük Ölçekli Proje” kategorisinde dünya birincisi oldu.
"BÜYÜK BİR GURUR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin dünya birinciliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Rami Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri’nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Atıl durumdaki tarihî Rami Kışlası’nı; çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük."
Bakan Ersoy, paylaşımında “Türkiye’den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı. Tarihî mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İKİ ASIRLIK KIŞLADAN YEŞİL KÜTÜPHANEYE
1826-1828 yıllarında inşa edilen Rami Kışlası, tarihi kimliği korunarak gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023 yılında Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Yaklaşık 36 bin metrekarelik tarihi yapı dokusu korunurken, kütüphanenin çevresinde 51 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.
Rami Kütüphanesi’nde yağmur suyunun yeniden kullanılması, düşük tüketimli ekipmanlar, LED aydınlatmalar ve güneş enerjisi uygulamalarıyla sürdürülebilirlik hedefleniyor. Çevre düzenlemesinde 696 ağaç ve 99 bin çalı bulunurken, biyolojik gölet ve sazlık alanlarla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.
8 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ
2 milyon kitaplık koleksiyona ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi, hizmete açıldığı 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar 8 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde 8 bin 360 etkinlik, 3 bin atölye ve eğitim programı düzenlendi. Ayrıca 1611 okul ve 325 farklı kurum kütüphanede ağırlandı.
Ödül, Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlenen 90’ıncı IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi kapsamında Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu’na takdim edildi.