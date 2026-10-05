En popüler sokak lezzeti. Hava serinleyince tezgaha çıktı. Bir porsiyonu 100 lira

Sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini alan kestanenin, havaların daha da soğumasıyla birlikte vatandaşlardan daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

KESTANE NE ZAMAN ÇIKAR?

Türkiye genelinde kestane Ekim ayıyla birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. Ekim–Kasım döneminde kestaneyi bol bol bulabilmek mümkün.

Kestane damak tadına göre birkaç farklı şekilde yenilebilen bir besin. Kestaneyi közde ya da fırında, suda haşlayarak, tavada ve çiğ olarak tüketebilirsiniz.