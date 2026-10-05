En popüler sokak lezzeti. Hava serinleyince tezgaha çıktı. Bir porsiyonu 100 lira
05.10.2026 11:58
Son Güncelleme: 05.10.2026 12:05
Erzincan’da havaların serinlemeye başlamasıyla kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden kestane tezgahlarda satışa sunuldu.
Erzincan kent merkezini kestane kokusu sardı. Havaların serinlemesiyle birlikte tezgaha çıkan kestane yoğun ilgi görmeye başladı.
Kestane satışı yapan Şenol Öztürk, yeni sezon ürünlerini satışa sunduklarını belirterek kestaneleri 100 gramlık porsiyonlar halinde sattıklarını söyledi.
Öztürk, bir porsiyon kestanenin 100 liradan satıldığını belirterek, vatandaşların alım gücünü göz önünde bulundurarak fiyatları mümkün olduğunca uygun tutmaya çalıştıklarını ifade etti.
Erzincan’daki tezgahlarda satışa sunulan kestanelerin Sinop’un Ayancık ilçesinden getirildiğini belirten Öztürk, sezonun eylül ayı ortalarında başladığını ve genellikle kasım ayında sona erdiğini aktardı.
Sonbaharla birlikte tezgahlarda yerini alan kestanenin, havaların daha da soğumasıyla birlikte vatandaşlardan daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.
KESTANE NE ZAMAN ÇIKAR?
Türkiye genelinde kestane Ekim ayıyla birlikte ortaya çıkmaya başlıyor. Ekim–Kasım döneminde kestaneyi bol bol bulabilmek mümkün.
Kestane damak tadına göre birkaç farklı şekilde yenilebilen bir besin. Kestaneyi közde ya da fırında, suda haşlayarak, tavada ve çiğ olarak tüketebilirsiniz.