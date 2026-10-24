Engin Altan Düzyatan'ın acı günü. Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti

Engin Altan Düzyatan'ın eşi ve iki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da Mevlan Düzyatan'a şu sözlerle veda etti:

“Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim.”