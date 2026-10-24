Engin Altan Düzyatan'ın acı günü. Mevlan Düzyatan hayatını kaybetti
24.10.2026 11:42
Bir süredir ekranlardan uzak olan Engin Altan Düzyatan acı haberle sarsıldı. Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan 88 yaşında hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle dünya çapında da bir ün kazanan Engin Altan Düzyatan baba acısıyla sarsıldı. Son olarak “Bir Adam Yaratmak” adlı filmde rol alan oyuncunun babası Mevlan Düzyatan yaşamını yitirdi.
Çocuklarının eğitimi için yurt dışına taşınan oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"
Paylaşımında “Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerini kullanan Engin Altan Düzyatan cenaze törenine dair bilgi de verdi.
Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, 25 Ekim Pazar günü İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Mevlan Düzyatan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Cenaze namazı sonrası Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.
"SENİN GELİNİN OLMAK BÜYÜK ŞEREF"
Engin Altan Düzyatan'ın eşi ve iki çocuğunun annesi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da Mevlan Düzyatan'a şu sözlerle veda etti:
“Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim.”