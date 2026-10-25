Engin Altan Düzyatan'ın babası son yolculuğuna uğurladı

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da Mevlan Düzyatan'a şu sözlerle veda etmişti.

“Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim.”