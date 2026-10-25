Engin Altan Düzyatan'ın babası son yolculuğuna uğurladı
25.10.2026 14:40
Son Güncelleme: 25.10.2026 14:42
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir'de toprağa verildi.
'Diriliş Ertuğrul', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Çöp Adam' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, dün, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Engin Altan Düzyatan, haberi, "Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" diyerek duyurdu.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenazeye Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.
Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"SENİ HER ZAMAN ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan da Mevlan Düzyatan'a şu sözlerle veda etmişti.
“Dünyanın en iyi kayınpederine son görüşmemizle veda etmek istiyorum. Senin gelinin olmak çok büyük şeref benim için. Seni her zaman çok özleyeceğim.”