Enis Arıkan, Tuzlu Kahve setini anlattı. "Hem komik hem disiplinli"
03.10.2026 09:15
Son Güncelleme: 03.10.2026 09:27
Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve'de Taylan Kutaygil'i oynayan Enis Arıkan, setle ilgili soruları cevapladı. Arıkan, setin en komiği ve en disiplinlisi sorusuna aynı yanıtı verdi.
Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren Tuzlu Kahve dizisi, yeni bölümleriyle konuşulmaya devam ediyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği ve salı akşamlarına damga vuran dizi, gerek karakterleri gerek göndermeleriyle gündemden düşmüyor.
Son bölümde Kavak Yelleri rüzgarının estiği Tuzlu Kahve'de Derin'in dayısı Taylan'a hayat veren Enis Arıkan, dün akşam katıldığı bir etkinlikte set ortamıyla ilgili soruları cevapladı.
"ÇOK TATLI BİR EKİP"
Gazete Magazin'e konuşan Enis Arıkan, Tuzlu Kahve için “İyi, çok tatlı bir ekip. Yani yine klişe cümlelere düşeceğim ama çok eğlendiğim, keyif aldığım bir ekip var” dedi.
"Sette en iyi anlaştığınız isim kim?" sorusunu da yanıtlayan Arıkan, dizide Derin'i oynayan Eda Ece'yi işaret etti ve “Eda'yla çok sahnem var. Eda'cığım da bal gibi olduğu için...” dedi.
Enis Arıkan, Tuzlu Kahve'nin Tiraje'si Nergis Kumbasar ve Sitare'si Nevra Serezli'yi de “Bizim aile çok tatlı. Hepsi bal gibi, ne diyeyim vallahi” diyerek andı.
Sette herkesin çok tatlı olduğunu ifade eden Arıkan, “Eğer kötü yürekli biri olsaydı hemen söylerdim” dedi.
"BİNNUR MUAZZAM"
"Setin en komik ismi kim?" sorusunu da yanıtlayan Enis Arıkan, Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Binnur Kaya'nın ismini verdi. Oyuncu, “Binnur. Binnur muazzam. Aşık oluyorsun ona yani” dedi.
Setin en disiplinlisi sorusuna da Binnur Kaya cevabını veren Arıkan, “Binnur. Binnur, yine Binnur. Çok ezberliyor, çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Son olarak Tuzlu Kahve'nin kadrosuna yeni bir isim katılıp katılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Enis Arıkan, “Daha kim katılsın yavrum?” cevabıyla güldürdü.
Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu dizide; Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Hatice Aslan, Ceren Moray, Settar Tanrıöğen, Nevra Serezli ve Nergis Kumbasar gibi isimler rol alıyor.