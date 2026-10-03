Enis Arıkan, Tuzlu Kahve setini anlattı. "Hem komik hem disiplinli"

Gazete Magazin'e konuşan Enis Arıkan, Tuzlu Kahve için “İyi, çok tatlı bir ekip. Yani yine klişe cümlelere düşeceğim ama çok eğlendiğim, keyif aldığım bir ekip var” dedi.

"Sette en iyi anlaştığınız isim kim?" sorusunu da yanıtlayan Arıkan, dizide Derin'i oynayan Eda Ece'yi işaret etti ve “Eda'yla çok sahnem var. Eda'cığım da bal gibi olduğu için...” dedi.

Enis Arıkan, Tuzlu Kahve'nin Tiraje'si Nergis Kumbasar ve Sitare'si Nevra Serezli'yi de “Bizim aile çok tatlı. Hepsi bal gibi, ne diyeyim vallahi” diyerek andı.

Sette herkesin çok tatlı olduğunu ifade eden Arıkan, “Eğer kötü yürekli biri olsaydı hemen söylerdim” dedi.