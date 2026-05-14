Erdal Özyağcılar'ın hiyerarşi sitemi galaya damga vurdu
14.05.2026 15:11
Pelin Karahan, Nurseli İdiz, Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı "Düşes" adlı dikey dizinin dün akşamki galasına Özyağcılar'ın röportaj sırasındaki tepkisi damga vurdu.
Dijital platformlarda yayınlanmaya başlayan dikey dizi "Düşes"in galası dün akşam gerçekleşti. Kadrosunda Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncuları basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Galada dizinin başrolü Pelin Karahan heyecanını dile getirirken, “Yapımcıma, yönetmenime, senaristime ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Bunun üzerine Nurseli İdiz de “Kısaca özetledi, hepimizin söyleyeceği şeyi özetledi" ifadelerini kullandı.
Tüm bunların ardından basın mensuplarının Erdal Özyağcılar ile konuşmak istemesi üzerine usta oyuncu, "“Beni almayın, hiç beni almayın. Yapımcımız da çok özel bir insan. Hiyerarşik bir sıralama varsa; yapımcı ve yönetmen… Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım. ‘Ben 50 senedir oyuncuyum’ falan, onu yapmayalım” ifadelerini kullandı.
Erdal Özyağcılar'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Özyağcılar'ı haklı bulup, destek verirken; bazı kullanıcılar da usta ismin bu tepkisine hiç gerek olmadığını ifade etti.