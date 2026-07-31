Eren Kaşıkçı'dan geriye bu kareler kaldı. Geçen hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutlamış
31.07.2026 15:03
MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, önceki gün evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla yasa boğan Kaşıkçı'nın geçen hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye ile tanınan ve 2021 yılında şampiyonluk ünvanına layık görülen Eren Kaşıkçı, önceki gün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 37 yaşında hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
"Kızıl Sakal" olarak bilinen ve “Lezzet Baba” sözü hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Kaşıkçı'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırıldı ve ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.
KIZININ DOĞUM GÜNÜNDEN KARELER PAYLAŞILDI
Eren Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Murat Pala, duygusal bir paylaşım yaptı. "Kızıl Sakal" lakaplı şefin geçen hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutladığı anlara dair fotoğraflar ortaya çıktı.
"HAYAT GERÇEKTEN BİR AN"
Kaşıkçı'nın arkadaşı paylaşımına "Geçen hafta bugün Musullu Köyü’nde Maya'mızın doğum gününü kutlamıştık. Bugün ise Eren’imizi toprağa vermeye gidiyoruz. Hayat gerçekten bir an…" notunu düştü.
Kızına düşkünlüğüyle bilinen Eren Kaşıkçı'nın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da Babalar Günü'nde kızıyla fotoğraflarından oluşuyordu.
"GİDENİN YERİ DOLMUYOR"
Öte yandan Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası yaptığı açıklamayla herkesi duygulandırdı.
Kaşıkçı'nın geride bıraktığı kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini duyuran Ilıcalı, “Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.