Eren Kaşıkçı'dan geriye bu kareler kaldı. Geçen hafta kızı Maya'nın doğum gününü kutlamış

MasterChef Türkiye ile tanınan ve 2021 yılında şampiyonluk ünvanına layık görülen Eren Kaşıkçı, önceki gün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 37 yaşında hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Kızıl Sakal" olarak bilinen ve “Lezzet Baba” sözü hafızalara kazınan Eren Kaşıkçı 'nın ani ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaşıkçı 'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Yeni Doğan Cemevi'nden kaldırıldı ve ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.