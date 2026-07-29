Eren Kaşıkçı'ya MasterChef'teki arkadaşlarından veda. "Ölüm hiç yakışmadı"

MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, sosyal medya hesaplarından Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi ardından paylaşım yaptı.

Somer Sivrioğlu, “Ah Eren'im.. Ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun” ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçınkaya ise “Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok” dedi.

Danilo Zanna da üzüntüsünü “Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın” sözleriyle dile getirdi.

MasterChef'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.