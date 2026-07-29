Eren Kaşıkçı'ya MasterChef'teki arkadaşlarından veda. "Ölüm hiç yakışmadı"
29.07.2026 23:09
Son Güncelleme: 29.07.2026 23:11
MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulundu. Ani vefatıyla herkesi şoke eden Kaşıkçı'nın ardından art arda başsağlığı mesajları yayınlandı.
MasterChef Türkiye ile şöhreti yakalayan ve 2021 yılında şampiyon olan Eren Kaşıkçı, İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Yakınlarının dünden beri haber alamadığı Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğarken, Kaşıkçı'nın ölüm haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
JÜRİ ÜYELERİNDEN TAZİYE MESAJLARI
MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, sosyal medya hesaplarından Eren Kaşıkçı'nın vefat haberi ardından paylaşım yaptı.
Somer Sivrioğlu, “Ah Eren'im.. Ah benim canım kardeşim. Devrin daim olsun” ifadelerini kullandı.
Mehmet Yalçınkaya ise “Allah var gam yok dedin hep. Karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm çok” dedi.
Danilo Zanna da üzüntüsünü “Canım Eren.. Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın” sözleriyle dile getirdi.
MasterChef'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da “Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız” ifadeleri kullanıldı.
"YAKTIN İÇİMİ"
Eren Kaşıkçı ile aynı sezonda yarışan Hasan Biltekin ve Ayaz Aknam da üzüntülerini duygusal satırlarla paylaştı.
Ayaz Aknam, “Çok üzdün haylaz kardeşini, nur içinde yat gönlü güzel abim” derken; Hasan Biltekin ise “Ah benim canım yaktın içimi” ifadelerini kullandı.
Tahsin Küçük ve Sergen Özen ise “Başımız sağ olsun” diyerek taziyelerini iletti.
Akın Kızıltaş da "Bazı vedalar gerçekten erken geliyor. Rabbim sana rahmetiyle muamele etsin, mekânın cennet olsun. Geride bıraktığın tüm sevenlerine sabır diliyorum" şeklinde paylaşım yaptı.
"İNANAMIYORUM, ŞOKTAYIM"
MasterChef yarışmacılarından Eda Karabulut, “Şoktayız, çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin” dedi.
Bir başka MasterChef yarışmacısı Sezer Dirican ise “Yattığın yer nur olsun güzel adam” ifadelerini kullandı.
Hakan Hatipoğlu da “Çok üzgünüm dostum. Mekanın cennet olsun” diyerek üzüntüsünü ifade etti.
Ayşe Ekiz de “Zamansız vedan üzdü be Eren abi. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat” dedi.
Şirin Sadegzade de “İnanamıyorum hala şoktayım. Allah rahmet eylesin” paylaşımında bulundu.
Onur Üresin de Kaşıkçı'nın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır dilerken “Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun” dedi.
Duygu Acarsoy Atun da “Yattığın yer seni incitmesin sevgili Eren, nurlar içinde uyu” ifadelerini kullandı.
"ÇOK ERKEN OLDU"
Muratcan Sural, paylaşımında “Derin bir üzüntü içindeyim ne diyeceğimi bilemiyorum. Nurlar içinde uyu Kızıl Sakal Eren abi” dedi.
Sefa Okyay Kılıç ise “Ne desem bilemiyorum, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
Erim Şanal da Kaşıkçı ile fotoğrafını paylaştı ve “Çok üzgünüm abim” dedi.
Ekin Eylem Ulaş “Mekanın cennet, toprağın bol olsun Kızıl Sakal” derken, Suna Aydın ise “Ah ah çok erken oldu. Ailemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Semihcan Temiz de “Zamansız vedan hepimizi derinden üzdü şef. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun. Başımız sağ olsun” dedi.
Azize Polat da “Çok çok üzgünüm” dedi.
Gülşah Suna da "Ölüm o kadar ani ki Başarılarıyla güzel kalbiyle çalışkanlığıyla ve özgün yetenekleri ile güzel bir insandı. Ölüm kimseye yakışmaz ama gencecik bir babaya hiç yakışmadı. Allah yakınlarına
sevenlerine sabır versin. Başımız sağ olsun" dedi.
EREN KAŞIKÇI KİMDİR?
1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.
2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin’i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından “Kızıl Sakal” markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, “Lezzet Baba” sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.