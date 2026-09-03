Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
03.09.2026 09:41
Son Güncelleme: 03.09.2026 09:46
İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu.
Spiker Erhan Çelik'in 2019'da evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktığı eşi Op. Dr. Özlem Gültekin, geçen haftalarda hayatını kaybetmişti.
48 yaşındaki Gültekin'in ölümü şüpheli bulunmuş ve soruşturma başlatılmıştı.
KLİNİKTE BULUNMUŞTU
Gültekin'in cansız bedeni 14 Ağustos'ta İzmir'deki kliniğinde bulunmuş, genç doktorun ölümünün ani bir kalp krizi sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.
Gültekin'in evinde ve kliniğinde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etken madde içeren ilaçlara rastlandığı iddia edilmişti.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu.
Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Raporda Gültekin'in, anestezide kullanılan propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Toksikolojik incelemelerde genç doktorun kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı.
Gültekin'in otopsi incelemelerinde alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi.
ERHAN ÇELİK'TEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Gültekin’in boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik, eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ve bu maddelerin temin edilmesi ile kullanılmasına yardımcı olduğu öne sürülen kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.