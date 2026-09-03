Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu

Gültekin’in boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik , eşinin anestezide kullanılan uyuşturucu ilaçlara bağımlı olduğunu ve bu maddelerin temin edilmesi ile kullanılmasına yardımcı olduğu öne sürülen kişiler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.