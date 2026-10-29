Erol Evgin: Samimiyet, sanatta çok önemlidir

Evgin, Cumhuriyet'in kendisi için anlamını şöyle anlattı: ''Moda İlkokulu'nda okudum. Bayramlarda hep törenler olurdu. Fenerbahçe stadyumu o zaman toprak bir sahaydı ve tek bir tribün vardı. Çok heyecanlandırdık. Hala böyle şeyleri önemsiyorum. Cumhuriyet bilinci, Atatürk sevgisi aşılandı bize. Biz de çocuklarımıza torunlarımıza aynı coşkuyu aktardık. Cumhuriyet özgürlüktür. Azim, bilgi, cesaret, inanç özgürlüğüdür. Kadın haklarıdır. Hukuktur, çağdaş eğitimdir. Tek bayrak altında yaşamaktır.''