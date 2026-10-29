Erol Evgin: Samimiyet, sanatta çok önemlidir
29.10.2026 21:17
Erol Evgin, 29 Ekim özel yayınında Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. 5 erkek kardeşi olan Evgin, çocukluk yıllarını anlatırken "Ordu evi gibiydi evimiz Askerlik Şubesi gibiydi" diyerek espri yaptı.
Erol Evgin, 29 Ekim özel yayınında Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.
Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Evgin, ''Çok küçük yaşlardan beri dünya ölçeğinde iyi şarkı söyleyecek bir adam olmak istedim.'' dedi.
Müzisyen kimliğinin yanı sıra yüksek mimar unvanına sahip bir sanatçı olan Evgin, ''Mimarlık eğitimi sebep sonuç ilişkilerini sürekli canlı tutan, analitik bir eğitimdir.'' dedi.
Evgin, samimiyetin sanatta çok önemli olduğunu söyledi.
Evgin, Ceyda Düvenci'ye gençlik sırrını açıkladı: "8-9 saat uyuyorum, glutensiz & laktozsuz besleniyorum. Gamsız değilim ama takıntı yapmam, çocuklar niçin mutludur; unuttukları için! Bir de hep meşguldür çocuklar, ben de hep meşgulüm!"
Evgin, Cumhuriyet'in kendisi için anlamını şöyle anlattı: ''Moda İlkokulu'nda okudum. Bayramlarda hep törenler olurdu. Fenerbahçe stadyumu o zaman toprak bir sahaydı ve tek bir tribün vardı. Çok heyecanlandırdık. Hala böyle şeyleri önemsiyorum. Cumhuriyet bilinci, Atatürk sevgisi aşılandı bize. Biz de çocuklarımıza torunlarımıza aynı coşkuyu aktardık. Cumhuriyet özgürlüktür. Azim, bilgi, cesaret, inanç özgürlüğüdür. Kadın haklarıdır. Hukuktur, çağdaş eğitimdir. Tek bayrak altında yaşamaktır.''