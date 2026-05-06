Erol Köse'nin kızı Dijan Köse kararını verdi. Babasının mirasını reddetti

Öte yandan Erol Köse 'den geriye kalan üç mektubun içeriği de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Vefatından sonra ALS hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıkan Köse'nin bir mektubunda bu hastalık ve yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği görüldü.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Köse'nin sürekli yanında taşıdığı söyleyenen ikinci mektubunda ise acil bir durumda kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiği, düzenli kullandığı ilaçlar ve kimlere ulaşılması gerektiğine dair detayların yer aldığı ortaya çıktı.

Polat Yağcı'ya da bir mektup bıraktığı söylenen Köse'nin mektubunda şu ifadeleri kullandığı açıklandı:

“Bana bir şey olursa Polat Yağcı'ya ulaşın. Polat, cenazemi küçük bir camide çok kalabalık olmadan kaldır. Lokum'u (kedisi) Fulden'e verin. Kızım Dijan'a sahip çık, onu yalnız bırakma. İyi okullarda okudu, iki dil biliyor. Arkasında ol, önünü aç. İşlerin takibin yapabilmesi için ona yol göster. Beni unutturma, asıl ölüm unutulmaktır. Beni, yaptığım işleri yaşat.”