Erol Köse'nin kızı Dijan Köse kararını verdi. Babasının mirasını reddetti
06.05.2026 15:58
23 Mart'ta hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin vefatından günler sonra kızı Dijan Köse miras için harekete geçti. Ünlü ismin kızı, mirasın reddi için dava açtı.
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 16'ncı kattan düşerek vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden Erol Köse, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
MİRASI REDDETTİ
Erol Köse'nin vefat etmeden kısa bir süre önce de eserlerinin tüm telif haklarını kızına devrettiği ortaya çıkmıştı.
Köse'nin mirasıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ünlü yapımcının kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirasın reddi için dava açtı.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Babam Erol Köse’den tarafıma intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddeddiyorum' ifadeleri kullanıldı.
"ACZ İLE ÖLÜMÜ BEKLEDİM VE BU NOKTAYA GELDİM"
Öte yandan Erol Köse'den geriye kalan üç mektubun içeriği de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Vefatından sonra ALS hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıkan Köse'nin bir mektubunda bu hastalık ve yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği görüldü.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Köse'nin sürekli yanında taşıdığı söyleyenen ikinci mektubunda ise acil bir durumda kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiği, düzenli kullandığı ilaçlar ve kimlere ulaşılması gerektiğine dair detayların yer aldığı ortaya çıktı.
Polat Yağcı'ya da bir mektup bıraktığı söylenen Köse'nin mektubunda şu ifadeleri kullandığı açıklandı:
“Bana bir şey olursa Polat Yağcı'ya ulaşın. Polat, cenazemi küçük bir camide çok kalabalık olmadan kaldır. Lokum'u (kedisi) Fulden'e verin. Kızım Dijan'a sahip çık, onu yalnız bırakma. İyi okullarda okudu, iki dil biliyor. Arkasında ol, önünü aç. İşlerin takibin yapabilmesi için ona yol göster. Beni unutturma, asıl ölüm unutulmaktır. Beni, yaptığım işleri yaşat.”
EROL KÖSE KİMDİR?
1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.
O sırada gittiği bir dans kursunda yapımcı Erşan Başbuğ'un dikkatini çeken Köse, arkadaşlarıyla Komedi Dans Üçlüsü adıyla TRT'de skeçler yapmaya başladı. Daha sonra sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Hande Yener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla çalıştı.