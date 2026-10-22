Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturmada karar. 3 telefon ayrıntısı dikkat çekti
22.10.2026 10:11
23 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sonuçlandı.
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, yaşamını yitirdi. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata veda eden Erol Köse, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Köse'nin ölümüyle alakalı soruşturma başlatılırken, son aylarında yaşadığı sağlık sorunları ve geride bıraktığı mektuplar da ortaya çıktı.
KÖSE'YE AİT 3 TELEFON BULUNDU
Köse'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Telefon incelemeleri ve adli tıp raporlarının değerlendirildiği dosyada karar çıktı.
Sabah'ın haberine göre; takipsizlik kararı verilen soruşturma kapsamında, Köse'ye ait üç cep telefonu incelemeye alındı.
Verilen takipsizlik kararında; Erol Köse'ye ait 3 adet cep telefonu bulunduğu, 2'sinin kilidinin açılamadığı, kilidi açılan tek cep telefonunun içerisinden ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı aktarıldı.
Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde 3.kişilerin kasıt, kusur veya ihtimali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği, Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması sonucu hayatını kaybettiği ve ölümüne ilişkin herhangi bir kimseyle ilgili suç unsuruna rastlanmadığı yer aldı.
Bu doğrultuda olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
KIZI MİRASINI REDDETTİ
Öte yandan Erol Köse'nin vefat etmeden kısa bir süre önce de eserlerinin tüm telif haklarını kızına devrettiği ortaya çıkmıştı. Ancak yapımcının kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirasın reddi için dava açmıştı.
EROL KÖSE KİMDİR?
1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.
O sırada gittiği bir dans kursunda yapımcı Erşan Başbuğ'un dikkatini çeken Köse, arkadaşlarıyla Komedi Dans Üçlüsü adıyla TRT'de skeçler yapmaya başladı. Daha sonra sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Hande Yener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla çalıştı.