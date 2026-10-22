Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturmada karar. 3 telefon ayrıntısı dikkat çekti

Öte yandan Erol Köse'nin vefat etmeden kısa bir süre önce de eserlerinin tüm telif haklarını kızına devrettiği ortaya çıkmıştı. Ancak yapımcının kızı Dijan Nazlan Köse , babasından kendisine kalan mirasın reddi için dava açmıştı.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.

O sırada gittiği bir dans kursunda yapımcı Erşan Başbuğ'un dikkatini çeken Köse, arkadaşlarıyla Komedi Dans Üçlüsü adıyla TRT'de skeçler yapmaya başladı. Daha sonra sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.

2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Hande Yener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla çalıştı.