Erzurum'da Kültür Yolu Festivali heyecanı

Vali Aydın Baruş da milyonlarca insanı kültür ve sanatla buluşturan bu festival zincirinin Erzurum'da her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi, şehrin kültür ve turizm alanındaki gücünün de en güzel göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Baruş, Erzurum'un tarihiyle, mimarisiyle, gelenekleriyle, müziğiyle, el sanatlarıyla, mutfağıyla ve sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle başlı başına bir kültür ve tarih hazinesi olduğunu belirtti.