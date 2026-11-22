Koleksiyonda 500 milyon, 300 milyon ve 66 milyon yıllık olduğu belirtilen fosillerin de bulunduğunu anlatan Türk, taşların ve fosillerin isimlendirilmesi ile yaşlarının belirlenmesi konusunda Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekiplerinden destek aldıklarını ifade etti.

Erzurum'un geçmişte denizle kaplı olduğuna ilişkin fosil örneklerine de koleksiyonunda yer veren Türk, Aşkale, Narman, Oltu ve Pasinler ilçelerinde yaptığı araştırmalar sırasında deniz canlılarına ait fosillere rastladığını söyledi.

Bölgedeki fosillerin milyonlarca yıl önce var olan Tetis Denizi ve Tetis Okyanusu'nun jeolojik geçmişine ışık tuttuğunu belirten Türk, kıtaların hareketleri ve jeolojik süreçler sonucunda denizel canlıların fosilleşerek günümüze ulaştığını söyledi.