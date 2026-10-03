Eş arayışı günlerce konuşulmuştu. Midyeci Ahmet evlendi
03.10.2026 17:35
Birkaç ay önce evlenmek istediğini ilan eden ve eş adayı için kriterlerini açıklayan Midyeci Ahmet, aradığı aşkı bulmuştu. Eylül ayında evlenme teklif eden işletmeci, dünyaevine girdiğini duyurdu.
Türkiye'de midye denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Midyeci Ahmet aylar önce yeniden evlenmek istediğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan 46 yaşındaki işletmeci, hayatını birleştireceği kişide aradığı kriterleri de tek tek sıralamıştı.
Eş adayı ile burç uyumuna önem verdiğini söyleyen Midyeci Ahmet, karşısındaki kişinin midye ve kokoreç sevmesini, gezmeyi, eğlenmeyi sevmesini, çocuk sahibi olmak istemesini kriterleri arasında belirtmişti.
"DÜN NİKAHIMIZ VARDI"
Bu paylaşımıyla gündem olan Midyeci Ahmet, iki ay sonra aradığı aşkı buldu. Eylül ayında evlilik teklif eden ve kız istemeye giden Midyeci Ahmet 2 Ekim'de evlendi.
Evlendiğini sosyal medya hesabından duyuran Midyeci Ahmet, “Dün Beşiktaş Akaretler şubemizde nikahımız vardı. Beni seven, mutluluğumu isteyen, dua eden tüm sevenlerime sonsuz teşekkürler. Sizleri seviyorum” ifadelerini kullandı.
Nikah sonrası eşiyle şubesinin önünde poz veren Midyeci Ahmet'in bu paylaşımı sonrası aylar önceki sözü de akıllara geldi. Eş ararken çektiği videoda “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır” diyen Ahmet Çiçek'in sözünü tutup tutmayacağı ise merakla bekleniyor.
ESKİ EŞİ ŞİKAYEÇİ OLDU
Öte yandan Midyeci Ahmet hakkında eski eşi Deniz Çelebi de haftalar önce suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde Deniz Çelebi ile Ahmet Çiçek'in 2021 yılında anlaşmalı olarak boşandığı ve iki çocuğun velayetinin de Deniz Çelebi'ye bırakıldığı kaydedilmişti.
Şikayet dilekçesinde, Ahmet Çiçek'in sosyal medya paylaşımlarının çocukların okul ve arkadaş çevresinde hızla yayıldığı, çocuklara bu görüntülerle zorbalık yapıldığı iddia edilmişti.
KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ MİDYE SATIYOR
Aslen Mardinli olan ve küçük yaşlardan beri midye satan Ahmet Çiçek, gençlik yıllarında İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde midye satarken birçok ünlü isimle tanıştı. Kendi evinde küçük bir mutfakta midye hazırlayıp internetten satarak Çiçek, bir süre sonra hayallerindeki dükkanı gördü ve Beşiktaş'taki dükkanını açtı.
Daha çok satış yapmak için düzenlediği midye yeme yarışmalarıyla popüler olan Midyeci Ahmet, daha sonra bir çalışanının fikriyle midye kovası satışına başladı. Ardından sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla bir zincir haline geldi. Ayrıca Midyeci Ahmet, 2020 yılında da Yunanistan'da bir fabrika açtı.
Hayatının gece gündüz işten ibaret olduğunu ve en büyük hayalinin bütün dünyaya yayılmak olduğunu söyleyen Midyeci Ahmet'in bugün Türkiye genelinde ve yurt dışında toplamda 30'un üzerinde şubesi bulunuyor.