Eş arayışı günlerce konuşulmuştu. Midyeci Ahmet evlendi

Aslen Mardinli olan ve küçük yaşlardan beri midye satan Ahmet Çiçek, gençlik yıllarında İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde midye satarken birçok ünlü isimle tanıştı. Kendi evinde küçük bir mutfakta midye hazırlayıp internetten satarak Çiçek, bir süre sonra hayallerindeki dükkanı gördü ve Beşiktaş'taki dükkanını açtı.

Daha çok satış yapmak için düzenlediği midye yeme yarışmalarıyla popüler olan Midyeci Ahmet, daha sonra bir çalışanının fikriyle midye kovası satışına başladı. Ardından sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla bir zincir haline geldi. Ayrıca Midyeci Ahmet, 2020 yılında da Yunanistan'da bir fabrika açtı.

Hayatının gece gündüz işten ibaret olduğunu ve en büyük hayalinin bütün dünyaya yayılmak olduğunu söyleyen Midyeci Ahmet'in bugün Türkiye genelinde ve yurt dışında toplamda 30'un üzerinde şubesi bulunuyor.