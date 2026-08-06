Eserleriyle ölümsüzleştiler. 2026 yılının ilk yarısında hayatını kaybeden ünlüler

"Hatırla Sevgili", "Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel" ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin arasında olduğu birçok dizi, sinema ve tiyatro projesinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta 45 yaşında vefat etti. Arslan, "Kuruluş Osman"da Saru Batu Savcı, "Destan"da Saltuk Beg ve "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Gümüştekin karakterlerine hayat vermişti.

"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 22 Şubat'ta hayatını kaybetti. 76 yaşında yaşamını yitiren Tutal, "Geniş Aile", "Yasak Elma", Kördüğüm" adlı popüler televizyon dizileriyle birlikte 50'nin üzerinde film ve dizide oynamıştı.