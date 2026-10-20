Eşinden bir yıl sonra evladını kaybetti. Fatoş Seğmen kızının ölüm nedenini açıkladı

Evlat acısıyla sarsılan Seğmen, Birsen Altuntaş'a konuştu. Kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlığı olduğunu açıklayan eski manken, bu rahatsızlık nedeniyle en küçük bir enfeksiyonun bile hayati risk oluşturduğunu ifade etti.

“Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor” diyen Fatoş Seğmen, yaşadıklarını “Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4 buçuk yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme’de çok güzel bir yaz geçirdik” diye anlattı.