Eşinden bir yıl sonra evladını kaybetti. Fatoş Seğmen kızının ölüm nedenini açıkladı
20.10.2026 09:10
Geçen sene eşi Bülent Erdoğan’ı kaybeden Fatoş Seğmen, birkaç gün önce de 4 buçuk yaşındaki kızı Alya'yı toprağa verdi. Peş peşe acılarla sarsılan Seğmen, kızının hastalığını anlattı.
Kariyerine modellikle başlayan, sonrasında oyunculuk ve sunuculuk yapan Fatoş Seğmen, peş peşe acılar yaşadı. 2025'te eşi Bülent Erdoğan'ı toprağa veren Seğmen, birkaç gün önce de kızı Alya Erdoğan'ı kaybetti.
44 yaşındaki Fatoş Seğmen, kızının vefatıyla yıkılırken, 4 buçuk yaşındaki Alya'nın ölüm nedeni ortaya çıktı.
"EVLAT ACISI HİÇBİR ACIYA BENZEMİYOR"
Evlat acısıyla sarsılan Seğmen, Birsen Altuntaş'a konuştu. Kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlığı olduğunu açıklayan eski manken, bu rahatsızlık nedeniyle en küçük bir enfeksiyonun bile hayati risk oluşturduğunu ifade etti.
“Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor” diyen Fatoş Seğmen, yaşadıklarını “Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4 buçuk yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme’de çok güzel bir yaz geçirdik” diye anlattı.
"KIZIM AYNI SÜREÇLERİ YAŞAMAKTAN ÇOK YORULDU"
Her şey yolundayken rutin bir kontrol sırasında virüs kaptığı öğrenilen Alya'nın sol akciğerinin tamamen kapandığını ve İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ventilatör desteğiyle yaşatıldığını anlatan Seğmen, "Aynı süreçleri, iğneleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki. O yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım yürüdüm, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun” ifadelerini kullandı.
“YAŞAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM”
Kızının anılarına tutunduğunu belirten Seğmen, "Acım çok yeni, ağlama krizleri yaşıyorum. Alya ağlamamı hiç istemezdi, gözyaşlarımı kendisi silerdi. Bu nedenle yaşamaktan vazgeçmeyeceğim. Mutlaka bir gün kavuşacağız. Bana annelik gibi muhteşem bir duyguyu yaşattı. Mümkün olsa ona kalbimi verirdim ama olmadı” dedi.
52 yaşında kaybettiği eşi Bülent Erdoğan'ın ölümüyle alakalı da konuşan Fatoş Seğmen, eşinin çok sağlıklı olduğunu, ancak bağırsağında oluşan polibi aldırmak istedikten kısa süre sonra rahatsızlandığını ve vefat ettiğini anlattı.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçilen ve kariyerine modellikle devam eden Fatoş Seğmen, podyumların ardından oyunculuk ve sunuculuğa yöneldi.
“Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili”, "Gemilerde Talim Var", “Yalancı Romantik”, “Kağıt” gibi projelerde rol alan Fatoş Seğmen, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.