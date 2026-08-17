Eşine sevgisinden kendi imkanlarıyla yaptı. 60 basamaklık merdivene asansör

Eşi hastanede tedavi görürken yayla evine gelen Hamdi Yaşar Kandemir, eşinin bir daha merdivenlerde zorlanmaması için kendi projesini hazırlayarak asansör yaptı. Kendi imkanlarıyla kurduğu asansör sayesinde Döne Kandemir, 60 basamak çıkmak zorunda kalmadan yayla evine rahatlıkla ulaşıyor.

Yaklaşık 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip asansör, çiftin yanı sıra evin ihtiyaçlarının taşınmasında da kullanılıyor. Kandemir ailesi, haftalık alışverişlerini ve ağır eşyaları da asansörle yayla evine çıkarıyor.