Eski James Bond, yeni favorisini açıkladı

Sıradaki Bond karakterine aktaracağı önerilerle ilgili olarak Brosnan şunları söyledi:

“Rolü kim oynarsa oynasın, ona hayatta en iyisini, gücü ve cesareti diliyorum. Kimin olacağını söylemek zor ama bir sonraki James Bond'un açıklanmasını ve bunun kutlanmasını heyecanla bekliyorum.”

BROSNAN, BOND YÖNETMENİ DENIS VILLENEUVE'U ÖVGÜYLE ANDI

Deneyimli oyuncu, daha önce Dune filminin de yönetmenliğini yapmış Denis Villeneuve’ü övgü dolu sözlerle andı.

Yönetmen Villeneuve'ün seriye dair vizyonu hakkında Brosnan şimdiden etkilenmiş durumda: “Bence hepimizi hayran bırakacak bir iş ortaya çıkacak. O çok aykırı bir yönetmen. Çalışmaları vizyoner, kamerayı kullanırken ve hikaye anlatırken sergilediği incelik ve hayal gücü, insanı derinden etkiliyor ve duyularına hitap ediyor."

ROLE GERİ DÖNMEYE KARŞI DEĞİL

Geçtiğimiz yıl Brosnan, The Independent gazetesine verdiği ropörtajda, serinin daha yaşlı bir Bond karakterine yer vermek istemesi durumunda bu role geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyledi.

Perşembe Günü Cinayet Kulübü (The Thursday Murder Club) yazarı Richard Osman'ın kendisinin yaşlı bir casus rolünü oynamasını desteklemesi hakkında konuşan Brosnan, "Richard’ı pek yakından tanımasam da, benim daha yaşlı bir Bond olabileceğime dair övücü sözleri beni mutlu etti" dedi.

Ropörtajın sonunda Brosnan gülümseyerek, “Gayet mümkün. Beni nerede bulacaklarını biliyorlar.” diyerek sözlerini tamamlamıştı.