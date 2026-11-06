Eski James Bond, yeni favorisini açıkladı
06.11.2026 16:24
Son Güncelleme: 06.11.2026 16:25
Geçmişte James Bond karakterine hayat veren Pierce Brosnan, yeni 007'nin kim olacağıyla ilgili tartışmaya katıldı ve favorisini açıkladı.
GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough ve Die Another Day filmlerinde James Bond'u canlandıran Pierce Brosnan, karaktere hayat verecek yeni oyuncuyla ilgili tartışmaya katıldı.
Daniel Craig'in seriye veda etmesinin ardından boşalan James Bond rolü için Josh O'Connor, Jack Lowden ve Callum Turner'ın en güçlü adaylar olarak öne çıktığı bildiriliyor.
Vanity Fair'a konuşan Brosnan, tüm adaylar hakkında olumlu konuşsa da özellikle Callum Turner'dan övgüyle bahsetti.
İkili, 2017 yapımı The Only Living Boy in New York filminde baba ve oğulu canlandırmıştı.
ESKİ 007 BROSNAN, "BEN ARTIK SADECE İZLEYİCİYİM."
Brosnan, “Ben sadece sinema tarihinin bu ikonik rolünü kimin oynayacağını görmek için can atan sıradan biriyim. Listedeki tüm erkekler hayran olduğum oyuncular. Callum Turner'la daha önce çalışma fırsatım oldu ve o çok güçlü bir aday. Hepsinin sesi, fiziği ve kamera karşısında bir varlığı var. Bu genç oyuncuların hepsi uzun soluklu bir kariyere sahip olacak nitelikte.” dedi.
Sıradaki Bond karakterine aktaracağı önerilerle ilgili olarak Brosnan şunları söyledi:
Sıradaki Bond karakterine aktaracağı önerilerle ilgili olarak Brosnan şunları söyledi:
“Rolü kim oynarsa oynasın, ona hayatta en iyisini, gücü ve cesareti diliyorum. Kimin olacağını söylemek zor ama bir sonraki James Bond'un açıklanmasını ve bunun kutlanmasını heyecanla bekliyorum.”
BROSNAN, BOND YÖNETMENİ DENIS VILLENEUVE'U ÖVGÜYLE ANDI
Deneyimli oyuncu, daha önce Dune filminin de yönetmenliğini yapmış Denis Villeneuve’ü övgü dolu sözlerle andı.
Yönetmen Villeneuve'ün seriye dair vizyonu hakkında Brosnan şimdiden etkilenmiş durumda: “Bence hepimizi hayran bırakacak bir iş ortaya çıkacak. O çok aykırı bir yönetmen. Çalışmaları vizyoner, kamerayı kullanırken ve hikaye anlatırken sergilediği incelik ve hayal gücü, insanı derinden etkiliyor ve duyularına hitap ediyor."
ROLE GERİ DÖNMEYE KARŞI DEĞİL
Geçtiğimiz yıl Brosnan, The Independent gazetesine verdiği ropörtajda, serinin daha yaşlı bir Bond karakterine yer vermek istemesi durumunda bu role geri dönmeye sıcak bakabileceğini söyledi.
Perşembe Günü Cinayet Kulübü (The Thursday Murder Club) yazarı Richard Osman'ın kendisinin yaşlı bir casus rolünü oynamasını desteklemesi hakkında konuşan Brosnan, "Richard’ı pek yakından tanımasam da, benim daha yaşlı bir Bond olabileceğime dair övücü sözleri beni mutlu etti" dedi.
Ropörtajın sonunda Brosnan gülümseyerek, “Gayet mümkün. Beni nerede bulacaklarını biliyorlar.” diyerek sözlerini tamamlamıştı.