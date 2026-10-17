Eski NBA yıldızı polis memuru oldu

Miami-Dade College, sosyal medya hesabından 2,08 metrelik Stoudemire’ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Üniversite, Stoudemire’ın polis olma kararının arkasındaki motivasyonu şöyle açıkladı: “Amar’e için bu, ikinci bir kariyerden çok daha fazlası. Polis memuru olmak çocukluk hayaliydi. Emniyet teşkilatında görev yapan aile üyelerinden de ilham aldı. Şimdi Miami-Dade Okul Polisi Departmanı’nda polis memuru olarak yeni bir sayfa açacak, topluma katkıda bulunacak ve gelecek nesillere olumlu örnek olacak.”