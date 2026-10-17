Eski NBA yıldızı polis memuru oldu
17.10.2026 04:43
Kariyeri boyunca altı defa All-Star seçilen 2,08'lik eski NBA yıldızı Amar’e Stoudemire çocukluk hayalini gerçekleştirip polis akademisinden mezun oldu ve rozet taktı.
ROZETİNİ TAKTI
Eski NBA yıldızı Amar’e Stoudemire, basketbol formasını çıkarıp üniformasını giydi.
NBA kariyerinde ligin en iyi 24 oyuncusunu bir araya getiren All-Star'a altı defa seçilen Stoudemire,
Miami-Dade College’ın Temel Kolluk Kuvvetleri Akademisi’nden mezun oldu. 43 yaşındaki yıldız, Miami-Dade Okul Polisi Departmanı’nda polis memuru olarak görev yapacak.
"ÇOCUKLUK HAYALİYDİ"
Miami-Dade College, sosyal medya hesabından 2,08 metrelik Stoudemire’ın sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Üniversite, Stoudemire’ın polis olma kararının arkasındaki motivasyonu şöyle açıkladı: “Amar’e için bu, ikinci bir kariyerden çok daha fazlası. Polis memuru olmak çocukluk hayaliydi. Emniyet teşkilatında görev yapan aile üyelerinden de ilham aldı. Şimdi Miami-Dade Okul Polisi Departmanı’nda polis memuru olarak yeni bir sayfa açacak, topluma katkıda bulunacak ve gelecek nesillere olumlu örnek olacak.”
1982'de Florida'da doğan Stoudemire, liseden mezun olduktan sonra doğrudan NBA’e geçti. 2003 yılında NBA’de Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Stoudemire, kariyeri boyunca altı kez All-Star seçildi.
Kariyerinin büyük bölümünü Phoenix Suns ve New York Knicks’te geçiren eski basketbolcu, son dönemlerde Dallas Mavericks ve Miami Heat formalarını da giydi. NBA’deki son sezonu olan 2015-2016’da Miami Heat formasıyla 52 maçta oynayan sporcu, sonraki sezon İsrail’de bir profesyonel takımda mücadele etti.