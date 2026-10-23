Eski Pokemon kartları servet getirdi: 2 milyon dolara satıldı

Açık artırmada en dikkat çekici satışlardan biri, koleksiyoncunun yıllar önce 300 sterline satın aldığı kart seti oldu.

Söz konusu set, müzayedede 75 bin sterline alıcı buldu. Böylece kartların değeri yaklaşık 250 katına çıkmış oldu.

Koleksiyonun en değerli parçası ise nadir bulunan Charizard kartını da içeren "Legendary Collection Complete Master Set" oldu.

Başlangıçta 15 bin ila 20 bin sterlin arasında bir fiyata satılması beklenen set, açık artırmada 100 bin sterline ulaştı.

MÜZAYEDE YETKİLİLERİ DE ŞAŞIRDI

Ewbank's müzayede evinin koleksiyon kartlarından sorumlu yöneticisi James Spooner, adamın 42 setten oluşan koleksiyonunu gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Kartların neredeyse kusursuz durumda olduğunu belirten Spooner, koleksiyonun eksiksiz ve oldukça iyi korunmuş olmasının değerini artırdığını ifade etti.

Müzayede evinin yöneticisi Andrew Ewbank ise açık artırmaya dünyanın dört bir yanından koleksiyoncuların katıldığını bildirdi.

Ewbank, Pokemon kartlarına yönelik ilginin son yıllarda hızla arttığını belirterek bunun nedenlerinden birinin nostalji olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda Pokemon ile büyüyen neslin bugün 30'lu ve 40'lı yaşlarında olduğunu belirten Ewbank, bu kişilerin çocukluk anılarına yeniden sahip olmak için yüksek tutarlar ödemeye istekli olduklarını ifade etti.

Müzayede evine göre satış, kurumun 30 yılı aşkın tarihindeki en başarılı açık artırma oldu.

Önceki rekor, 9 Ekim'de Londra'da düzenlenen ve toplam 872 bin sterlinlik satışın gerçekleştiği müzayedeye aitti.