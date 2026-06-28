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Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu

28.06.2026 21:47

AA

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Eskişehir'deki Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliği bu yıl 10. kez gerçekleştirildi.

Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu
Anadolu Ajansı

Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, hafif hava araçlarıyla gökyüzüyle buluştu. Katılımcıların önemli bölümü, hayatlarında ilk kez uçuş deneyimi yaşadı.

 

Köy muhtarları aracılığıyla kayıtları alınan vatandaşlar, gerçekleştirilen uçuşlarla havacılığı yakından tanıma fırsatı bulurken, etkinlik sonunda Sivrihisar Havacılık Kulübü tarafından hatıra sertifikalarını aldı.

Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu 1
Anadolu Ajansı

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen "Uçmayan Köy Kalmasın" projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 7 bin kişi ilk kez uçuş deneyimi yaşadı.

Eskişehir'de "Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğiyle vatandaşlar gökyüzüyle buluştu 2
Anadolu Ajansı

Etkinlik, havacılığı toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara gökyüzünü tanıtmayı ve havacılık kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.