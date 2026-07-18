Etrafı asırlık çınarlarla kaplı. Bu cami yalnızca 9 metrekare
18.07.2026 14:39
Mersin'in Anamur ilçesinde doğal güzelliklerin arasında bulunan cami, 9 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çekiyor.
Mersin Anamur'a bağlı Pınarlar mevkisinde bulunan 9 metrekarelik cami, Anamur-Ermenek kara yolu üzerinde yer alıyor. Yıllardır güzergahı kullananlara ibadet imkanı sunan cami, bölgenin en dikkat çeken simgeleri arasında gösteriliyor.
Tek kubbesi, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki minaresi ve sade mimarisiyle öne çıkan cami, küçük ölçülerine rağmen bir camide bulunması gereken temel mimari unsurları bünyesinde barındırıyor.
Çevresi asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak suyuyla çevrili olan yapı, inanç turizmi ile doğa turizmini aynı noktada buluşturuyor.
Caminin hemen yanında bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşların abdest ihtiyacını karşılıyor. Altından geçen küçük dere, serin havası ve çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal gölgelik sayesinde cami, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.