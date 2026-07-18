Etrafı asırlık çınarlarla kaplı. Bu cami yalnızca 9 metrekare

Havadan görüntülenen caminin dev çınarların arasında adeta saklanan görüntüsü, doğal kaynak suyu, dere yatağı ve yemyeşil doğası dikkat çekti.

Bölge sakinleri de caminin uzun yıllardır hem mahalle halkına hem de kara yolunu kullananlara hizmet verdiğini belirtti.