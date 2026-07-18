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Etrafı asırlık çınarlarla kaplı. Bu cami yalnızca 9 metrekare

18.07.2026 14:39

DHA

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Mersin'in Anamur ilçesinde doğal güzelliklerin arasında bulunan cami, 9 metrekarelik kullanım alanıyla dikkat çekiyor.

Etrafı asırlık çınarlarla kaplı. Bu cami yalnızca 9 metrekare
DHA

Mersin Anamur'a bağlı Pınarlar mevkisinde bulunan 9 metrekarelik cami,  Anamur-Ermenek kara yolu üzerinde yer alıyor. Yıllardır güzergahı kullananlara ibadet imkanı sunan cami, bölgenin en dikkat çeken simgeleri arasında gösteriliyor.

 

Tek kubbesi, yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki minaresi ve sade mimarisiyle öne çıkan cami, küçük ölçülerine rağmen bir camide bulunması gereken temel mimari unsurları bünyesinde barındırıyor.

Etrafı asırlık çınarlarla kaplı. Bu cami yalnızca 9 metrekare 1
DHA

Çevresi asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak suyuyla çevrili olan yapı, inanç turizmi ile doğa turizmini aynı noktada buluşturuyor.

 

Caminin hemen yanında bulunan doğal kaynak suyu, vatandaşların abdest ihtiyacını karşılıyor. Altından geçen küçük dere, serin havası ve çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal gölgelik sayesinde cami, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

Etrafı asırlık çınarlarla kaplı. Bu cami yalnızca 9 metrekare 2
DHA

Havadan görüntülenen caminin dev çınarların arasında adeta saklanan görüntüsü, doğal kaynak suyu, dere yatağı ve yemyeşil doğası dikkat çekti.

 

Bölge sakinleri de caminin uzun yıllardır hem mahalle halkına hem de kara yolunu kullananlara hizmet verdiğini belirtti. 